Noboa arremete contra Alfaro: “Le dije las cosas a la cara… falso, vende humo”

Cristhian Noboa, el experimentado centrocampista ecuatoriano, lanzó fuertes críticas contra Gustavo Alfaro, exentrenador de la Selección de Ecuador, en una reciente entrevista.

El jugador, conocido como "El Zar", no se guardó nada al describir su conflicto con Alfaro, calificándolo de "falso y vende humo".

La relación entre Noboa y Alfaro se volvió tensa durante el tiempo en que el técnico dirigió a la Selección de Ecuador. El Zar le expreso su descontento por la falta de minutos en La Tri, y Alfaro decidió apartar a Noboa del equipo nacional, dejándolo fuera de las convocatorias posteriores.

En una entrevista en el podcast El Hueco, Noboa reveló detalles de su interacción con Alfaro, incluyendo una conversación en la que Alfaro lo llamó durante la pandemia para ofrecerle un papel destacado en el equipo nacional. Sin embargo, Noboa expresó sus preocupaciones logísticas debido a su ubicación en Rusia en ese momento.

Antes del comienzo de las eliminatorias de Qatar 2022, Alfaro ya había hablado con Noboa. "A mí me llamó estando en pandemia, justo cuando empezaba el proceso para el Mundial 2022; me dijo: 'Tú vas a ser mi capitán, el portaestandarte, el que juega para mí, el que me maneja todo el camerino. Tu vas a transmitir todo lo que quiero a los chicos'", indicó el ‘Zar’.

Sin embargo, pese a las promesas iniciales de Alfaro, Noboa percibió un cambio en su relación con el entrenador cuando recibió poco tiempo de juego en un partido contra Colombia. Esta situación llevó al ecuatoriano a cuestionar su papel en el equipo nacional,por lo que encaró al director técnico Alfaro.

En la entrevista, Noboa es tajante y revela: "Cuando jugué contra Colombia y me dio 15 minutos, es cuando comenzó a cambiar todo. Ahí yo ya no era nada, y todo el tiempo me decía que le gustaba que la gente le diga las cosas en la cara. Me comencé a dar cuenta que la selección era muy buena, con mucho potencial y qué hacía yo ahí. Luego fuimos a la Copa América y empezó con lo mismo de la motivación. Puro humo, porque al final cuando le dije las cosas en la cara, se enojó... El tiempo me dio la razón. Falso, vende humo", sentenció.

