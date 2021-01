Nixon Molina: "Dejé de jugar un año para terminar mis estudios"

Su vida es para una película. No tuvo divisiones menores, en el 2016 dejó de jugar para estudiar a pedido de su madre, en el 2018 llegó a la serie B, dos años más tarde ficha por Barcelona y se consagra campeón. Nixon Molina tiene 27 años y se siente en un sueño del que no quiere despertar.

La Supercopa Ecuador se jugará sin VAR Leer más

- ¿Un sueño el 2020 para Nixon Molina?

- Es un sueño todo lo que me está pasando, cuando jugaba en segunda categoría veía cómo los equipos quedaban campeones, subían medallas y todo era felicidad, quería hacerlo algún día y se dio ahora. Eso anhelaba en la categoría que estaba. Soy un agradecido con lo que vivo en este momento.

- ¿En Barcelona iba con los pies sobre la tierra, pero empezó a volar?

- De verdad que todo ha sido rápido, pero se pudo dar gracias al cuerpo técnico y al equipo. A los que llegamos en el 2020 hubo una gran acogida. La idea era hacer un buen trabajo para conseguir el título y lo logramos.

- ¿Recuerda cómo fue el debut?

- En el primer partido ante Técnico Universitario estaba en la banca de suplentes, todo era nuevo para mí. Hasta cuando el profesor me dijo que entre, estábamos con un jugador menos. Traté de cumplir en todo, en el siguiente partido en Manta, me tocó desde el inicio, eran minutos de felicidad, le agradecí al profesor Bustos y ese encuentro lo ganamos.

- ¿En el primer partido ante Técnico, antes de saltar a la cancha, en qué pensaba?

- Que estaba tan cerca de la cancha, me sentía tranquilo hasta que se dio el gran sueño de jugar. Tenía el recuerdo de la Noche Amarilla con la presencia de los hinchas, luego nos hicieron mucha falta.

- ¿Qué noche no pudo dormir, antes del debut, luego del estreno, cuando marcaba algún gol o cuando quedaron campeones?

- Luego de conseguir la estrella 16, esa noche no dormí para nada, porque llegué a las tres de la mañana desde Quito y cuando entré a la casa, mi familia me dio un recibimiento increíble. Nos quedamos conversando con mis familiares y los de mi esposa. Con mi señora seguimos charlando hasta las 07:00.

- ¿Ya se dio cuenta de que es una realidad la estrella 16?

Alfaro Moreno: Queremos el bicampeonato, pero bajando el presupuesto Leer más

- A ratos veo los vídeos de todo lo que pasó y me emociono, trato de asimilarlo. Es un sueño hecho realidad.

- ¿Cómo nace en el fútbol?

- Soy de Esmeraldas, del barrio La Cocoi, allá están felices de todo lo que me pasa. Recibo el apoyo de los que me vieron crecer.

- ¿Desde los cuántos años comienza a jugar?

- No estuve en divisiones menores, siempre jugué por mi barrio en el Botafogo, todos éramos de ese sector, luego fui seleccionado de Esmeraldas.

Nixon Molina, junto a su familia, celebrante el título de Barcelona. Cortesía

- ¿Dónde se probó primero?

- En el Deportivo Quito, pero no tuve la oportunidad de jugar, seguía buscando puertas, luego estuve en Colón de Portoviejo en segunda categoría, recuerdo que era poquito lo que me pagaban. En el 2010 volví al Quito, pero casi no me utilizaban. Estuve en la sub-18 y luego en la reserva, pero no pasó nada. Ya en el 2011 los del Quito me querían, pero los de Colón no me dieron los papeles. Regresé en el 2012, comenzaron los problemas del equipo y me fui.

- ¿Y para dónde se fue?

- Jugué tres años en el Puyo, Pastaza. 2013 al 2015 estuve en el Cumandá un año, luego en el Sarayacú dos temporadas. Iba y venía de Esmeraldas.

Barcelona busca un goleador Leer más

- ¿Un año dejó de jugar?

- En el 2016 mi mamá me dijo que debía terminar los estudios del colegio, me metí en un intensivo. Todo ese año no jugué.

- ¿Qué más pasó en el 2016?

- Sucedió lo más extraordinario en mi vida, el año que no jugué conocí a Dios y me hice cristiano, esa es una experiencia única de la cual estoy feliz de haberla vivido.

- ¿Cómo vuelve a la cancha?

- En el 2017 jugué en el 5 de Agosto de Esmeraldas, hasta que me vio un profesor del Santa Rita de Vinces en diciembre de ese año, le gustó cómo jugaba y me llevó a probar en el equipo, donde jugué en el 2018 y 2019.

- ¿Y cuando le dicen Barcelona qué pasó?

- La primera vez que me lo dijeron pensé que no era cierto, decía que sí, pero tenía mis dudas, creí que era una broma, pero me tocó esperar hasta que se dio. William Vergara, quien ahora es mi representante, me lo dijo, después conversé con Aquiles Álvarez hasta que en diciembre del 2019 me presentaron.

- ¿En el equipo se lo veía como si hubiera jugado muchos años?

Barcelona debe elegir entre estos dos Leer más

- Es la confianza del entrenador y de mis compañeros que me decían disfruta del juego, eso hizo que me sienta seguro.

- ¿Quién le dio más apoyo?

- Todos mis compañeros me respaldaron, pero Matías Oyola siempre estuvo hablándome y dándome confianza.

- ¿Cuando hizo el primer gol qué pasó?

- Días antes me había casado y le decía a mi esposa, Esther Cevallos, que cuando ejecutara un gol lo iba a festejar besando el anillo en señal de que era para ella, hasta que salió.

- ¿Su esposa siempre fue amarilla o no?

- Ella ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, ahora es barcelonista. Tenemos más de siete años juntos hasta que nos casamos.