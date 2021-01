Alfaro Moreno: Queremos el bicampeonato, pero bajando el presupuesto

Es su primer año como presidente de Barcelona y ya logró el título nacional. Es sereno, cauto, pero no disimula su felicidad. Carlos Alfaro Moreno estuvo en la Redacción de EXPRESO con el trofeo de campeón y contó lo duro que fue luchar con el plantel en plena pandemia y de la fe, fundamental en el equipo para conseguir el título. Comentó que el tema del dinero en Barcelona “ha sido un golpe fuerte”, debido a que en el 2020 no hubo ingresos por taquillas. “Se imaginan los estadios llenos que habríamos tenido si no pasa la pandemia del COVID-19”, resaltó el directivo, quien ya planifica lo que será el Ídolo en la próxima temporada.

- ¿Qué tal ser campeón como presidente?

- Es una nueva experiencia, con mayor responsabilidad sobre los hombros, pero disfrutándola al máximo. Irradiando la gran fe que hay en mi vida, esto pasó a ser un mensaje institucional. No quiere decir que no tengamos problemas, pero los vamos solucionando de buena manera. Es otra forma de entrar en la historia. Es mi cuarto título en lo personal, dos como jugador y dos como dirigente. Pero esto es un bálsamo que nos da mucha fuerza para seguir.

- ¿Qué pasaba si no eran campeones?

- No quiero ni pensarlo, ese es un problema imaginario, creo que esa pregunta está demás. La realidad es que fuimos campeones. Las personas que somos llenas de fe siempre pensamos que lo mejor está por suceder.

- En diciembre del 2019, ¿solo usted creía que Bustos podría hacer un buen trabajo?

- No, Fabián Bustos y su cuerpo técnico venían siendo campeón con Delfín. Teníamos un gran entrenador, era el campeón. Claro que en el paso de un equipo a otro hay muchas diferencias, pero Barcelona es diferente a todos, y para eso hay que estar preparado y él lo ha estado.

- ¿Quieren más?

- Después de 27 años te puedo decir que no estoy conforme. Queremos ser bicampeones, pero bajando el presupuesto. No podemos contratar figuras de un millón de dólares, eso no se puede.

El Beto busca bajar el déficit económico que tiene actualmente Barcelona. Freddy Rodriguez

- ¿El presupuesto del 2021 de cuánto será?

- El presupuesto real será de unos ocho millones y medio. A eso le sumamos los impuestos, los acuerdos COVID-19 y más finiquitos firmados. Todo arma un presupuesto de diez millones y medio, pero hay que seguir bajando. Debemos ser precisos a la hora de destinar los recursos para pagar deudas. Hay que sostener el proyecto.

- Del 2020 al 2021, ¿cuánto se baja el presupuesto? Porque del 2019 al 2020 el ahorro fue del 35 %...

- Hay que bajar un 15 % más, sin olvidar del 35 % que hicimos en nuestro primer año de gestión. La situación económica en Barcelona es durísima, esa es la realidad. Pero hay que hacer muchas gestiones. Lo que pasa es que nos encontramos con una deuda que es mucho mayor a la que pensábamos.

- ¿Ya no se puede pagar los sueldos de 70 a 100 mil dólares?

- ¡No se puede, ni loco! Lo que sí podemos hacer es, con una buena gestión, poner topes salariales acordes a lo que podemos pagar.

La pandemia de COVID-19 nos impidió obtener grandes ingresos por concepto de taquilla.



- Cuando leía que Bustos no era DT para Barcelona, ¿nunca dijo nada?

- Sabes algo, me gusta leer las críticas, eso me da más ánimo, pero nunca iba a decir nada. Eso me invita a no relajarme nunca y eso es una motivación para ser mejor. Creo que hemos mejorado mucho como institución, y hemos tenido hasta peleas por temas del equipo con la secretaría técnica, pero todo a la interna.

- ¿Cuántos refuerzos para este año?

- No pasan de cuatro o cinco, estamos en un Barcelona con austeridad, sabemos cuál es el paladar del hincha. Pero no vamos a hipotecar más el equipo. Vamos por el bicampeonato con mucha humildad, queremos más, pero con paso seguro.

- Una locura Barcelona...

- Es una locura que contagia. Te digo de corazón, esa locura que he visto es lo que nos da más ganas de hacer las cosas bien, pero siempre pensando en el ahorro, no se puede vender humo al decir que se vienen las grandes contrataciones, plata para eso no hay. Ahora hay que cuidar con todo el presupuesto del equipo, hay mucho que pagar y no tenemos muchas entradas que antes sí estaban, como las taquillas, los auspiciantes y más, pero esto es Barcelona y hay que ser valientes y seguir con todo.

- El 1 de enero ustedes ya estaban reunidos trabajando...

- Es que eso es Barcelona, no hay tiempo para festejar, queremos más. Eso es lo que exige la afición, la 16 ya fue, la gente habla de la 17 y ni comenzamos la pretemporada. Así es el mundo Barcelona.

Es muy dura la situación económica que vive Barcelona, se necesita mucha gestión para resolver los problemas.

- ¿Qué no le he preguntado?

- Te conozco y has preguntado todo. Solo decir que el triunfo se lo dedico a Dios; a Yesi, mi esposa, gracias por aguantarme. Claro que el 1 de enero le pedí permiso de cuatro de la tarde a seis para reunirme con la directiva y ya me estaba pasando del tiempo, entonces ella me envió una imagen de enojo por no regresar rápido, me mandó la foto de un animal bravísimo y que le diga a mis compañeros que esa era su cara.

- ¿Su mamá qué dice de todo esto?

- Ha sido un año durísimo para ella, pero al final disfrutó la Copa.

- ¿Qué le falta en este camino?

- Soy un hombre de fe, Dios me marca el camino sin ambición. Soy un tipo deportivo, no tengo ambición política; si un día dejo Barcelona volveré a mi actividad de comunicador de fútbol.

- ¿Cuál es su meta luego de Barcelona?

- Te voy a confesar algo: mi objetivo es, cuando deje de ser presidente de Barcelona, que me quieran tanto o de la misma manera o más que cuando dejé de ser jugador del Ídolo. Nunca olvidaré lo que me dijo Isidro Romero: que iba a enterrar mis huesos aquí. Ojalá que no sea con esto del COVID-19, sino dentro de muchísimos años. Ese cariño me aferró al país.