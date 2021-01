Barcelona debe elegir entre estos dos

Barcelona está en medio de una encrucijada: Sergio López o Fernando Gaibor. Dos futbolistas llenos de mucha capacidad técnica, con gol, pases filtrados, buena visión panorámica, disparo de media distancia y una forma de jugar que no sobra en nuestro fútbol.

Es una realidad que Barcelona ha iniciado conversaciones con estos dos futbolistas, pero aún parece que no está nada definido por ellos, lo que sí, es que solo uno se pondrá la divisa del campeón 2020 en esta nueva temporada.

EXPRESO conversó con exjugadores del Ídolo que analizan estas posibles llegadas y, a la hora de decidir por uno, la decisión no les resultó tan sencilla.

“Son jugadores de mucha calidad. Ambos demostrados en nuestro fútbol. No será fácil para los que tengan que elegir. Lo que estoy seguro de que también tendrán en cuenta en Barcelona es que con Gaibor no se ocuparía un cupo de foráneo y que con López sí, pero en lo deportivo, cual sea es una gran vinculación”, dijo el extorero, Mike Rodríguez.

El exvolante de los amarillos también identifica que Barcelona necesitará alguien que pueda tomar el rol de Díaz en un año en el que tendrán Copa Libertadores, LigaPro y, tentativamente, Copa Ecuador.

“Entre López y Gaibor, creo que López es más parecido a lo que hace Díaz en el campo. Pero también dependerá que necesite el entrenador, para mí hoy lo de Gaibor como mixto creo que sirve más”, agregó.

“Gaibor tiene algo más que López y es su trabajo defensivo. López es más 10 que un 8, siempre piensa en el arco contrario y no tanto en retroceder. Gaibor tiene esas características, de siempre ir adelante, pero cuando tiene que ayudar en la marca lo hace con más afectividad”, aseguró Janio Pinto, exjugador canario.

Interés por Aucas

Desde Aucas han reconocido que Barcelona le extendió una propuesta al jugador el día después de la derrota en Quito, pero que aún no es un tema cerrado en el mercado amarillo.

En el caso de Gaibor, aunque su pasado en Emelec podrían interpretarse como una barrera para ficharlo, él ha admitido que no tendría problema en jugar para Barcelona y su representante, José Chamorro, ya ha dicho que el interés del campeón por el 10, es real.

A Sergio lo traje a Ecuador cuando estaba en el Delfín. Es un enganche natural, tiene buen juego asociado y buena pegada. Fabián Bustos, DT de Barcelona.

“Alfaro Moreno me llamó. Las posibilidades son reales, yo estoy yendo a Ecuador la próxima semana y hablaré con los directivos de Barcelona sobre este tema”, dijo Chamorro.

Polémica con el 10

De hecho, Gaibor tuvo un acalorado capítulo con hinchas azules en la red social Instagram, en el que el jugador fue transparente acerca de su actualidad.

“Si firmo o no firmo no es tu problema. Cuatro campeonatos y 4.5 millones (de dólares) por mi venta le dejé al club. Ahora, si no me quiere contratar Emelec, qué quieres, ¿que me quede sentado? ¿Tú vas a darle de comer y estudios a mis hijos? No lo vas a hacer, pues entonces no abras la boca”, le contestó el 10 a un hincha que lo increpó.

Gaibor y López. Dos jugadores que llenan de calidad a cualquier club del fútbol ecuatoriano, pero en Barcelona solo uno se quedará para defender el cetro y buscar el bicampeonato que anhelan.