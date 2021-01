Barcelona busca un goleador

El problema del Barcelona 2020 fue su falta de gol: las 46 anotaciones que lograron ubicaron al equipo en el puesto seis de los elencos goleadores, detrás de Independiente del Valle (que marcó 62), Liga de Quito (61), Aucas (59), Emelec y Católica con (48).

Su delantero estrella, Jonatan Álvez, apenas hizo seis. Y Cristian Colmán, con sus intermitencias, hizo cinco. El salvador fue Damián Díaz, con 10.

El problema de los amarillos para el 2021 es que los delanteros tienen un alto costo.

Por ahora desde Colombia ya ponen a Fernando Uribe con la camiseta amarilla. Incluso su representante, Luis Carlos Serrano, en Gol Caracol manifestó: “Estamos en conversaciones, es una buena opción, y más siendo el campeón de ese país, sería un buen momento para él”.

Lo que pocos saben es que el jugador es muy caro para el medio ecuatoriano. Uribe cuando estaba en Brasil cobraba más de cuatrocientos mil dólares al mes de sueldo.

Uribe ha jugado en Huila, Tuluá, Pereira, Chievo Verona de Italia, Nacional, Millonarios, Toluca de México, Flamengo y Santos de Brasil.

Por ahora Barcelona no ha hecho oficial a su nuevo delantero. En el 11 que venía colocando el profesor Fabián Bustos, es el único puesto que no tiene a nadie fijo, porque Álvez y Colmán no estarán para el 2021. La búsqueda sigue.

Carlos Garcés, del Delfín, es otra de las opciones (por no decir la único real). El nombre de Luis Amarilla, ex Universidad Católica y ahora en la MLS, había sonado para venir al Ídolo, pero el jugador vía telefónica le dijo a EXTRA que nadie había hablado con él y que por ahora no hay esa posibilidad.