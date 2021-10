El atacante brasileño, Neymar Júnior, futbolista del París Saint-Germain, aseguró este domingo 10 de octubre, en una entrevista concedida al portal Goal.com, que el Mundial de Qatar 2022 será el último que dispute porque después no sabe si tendrá la “fuerza mental” para “lidiar más” con el fútbol.

Si Neymar cumple con su predicción, podría abandonar la representación de su país con apenas 30 años tras jugar en el invierno de 2022 el Mundial de Qatar, que sería el tercero de su carrera tras los que disputó en Brasil 2014 (fue cuarto) y en Rusia 2018 (alcanzó los octavos de final).

“Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo”, destacó en el avance de una entrevista.

La noticia ha dado al vuelta al mundo, sin embargo Neymar está mentalizado en dejarlo todo en Qatar.

“Quiero lograr el sueño que llevo dentro hace muchos años: ser campeón del mundo con mi país. Haré todo lo posible para salir bien del fútbol, haré todo lo posible para ganar con mi país, para hacer realidad mi mayor sueño desde que era pequeño. Y espero poder hacerlo”, dijo.

De hecho, la Canarinha no levanta un título mundial desde Corea-Japón en 2002, con una generación dorada. Y Neymar, no gana uno con su selección desde los JJ.OO. en Brasil 2016. Perdió la última final contra Argentina por Copa América.

En el Mundial 2014, cuando parecía una gran oportunidad para ganarlo, Neymar se lesionó y precisamente por ese momento es que piensa en el retiro tempranero.

“Fue de los peores momentos de mi carrera. Me robó la opción de jugar semis y posible final. No tenía fuerzas para levantarme (tras el rodillazo de Zúñiga). Si hubiera sido dos centímetros más a la derecha, no hubieras andado nunca más”.