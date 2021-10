Segundo Alejandro Castillo es una institución de la selección ecuatoriana. Cuatro eliminatorias, un Mundial -habrían sido dos si no se lesionaba-, cerca de 80 partidos y un puñado de goles. Estuvo con pesos pesados de la historia tricolor, se convirtió en referente y enfrentó en varias ocasiones a Venezuela, combinado que recibe hoy a Ecuador en un duelo clave por el sueño de clasificar a Qatar 2022.

Gustavo Alfaro: "Lo peor que podemos hacer es jugar este partido viendo la tabla de posiciones" Leer más

Y aunque Castillo gozó de buenos planteles con la Tri, enfatiza en algo que debe calar profundo en los futbolistas que hoy salten a jugar: “Venezuela es una plaza jodida”.

Castillo, quien hasta tuvo la oportunidad de marcarle a Venezuela en el empate 1-1 de 2012, reconoció a EXPRESO que fueron “partidos muy peleados y difíciles”.

“Venezuela es una selección que ha ido creciendo. Sí, Ecuador ha ido a ganar a veces, pero no ha sido fácil. Partidos muy parejos, complicados. Hemos marcado primero y ha servido para mantener la ventaja, pero han sido partidos durísimos. Una razón es por el estilo de cancha que ellos tienen, a veces con césped muy alto y que no deja fluir mucho el juego. La temperatura también es muy calurosa”, explica.

El Mortero conoce el proceso de eliminatorias y admite que cada partido es una historia diferente. Además, cree que Venezuela será más difícil que Bolivia.

“Venezuela ha competido mejor que Bolivia de visita o local. Siempre es más difícil, o al menos en este último tiempo. Que vayan con la mentalidad que Ecuador ha tenido contra Brasil, tener la máxima concentración posible para sumar puntos allá y estar bien para luego medir a Colombia”, agrega.

Byron Castillo: "Estoy bien, gracias a Dios volveré pronto" Leer más

En su experiencia como capitán de la Tricolor, emuló una arenga como si le tocará hablarle a los jugadores antes de salir al campo de juego.

“A los muchachos decirles que en la tabla estamos últimos (ríe), para que no haya ese conformismo porque a veces saber que estás primero y que los otros están últimos, hace que te confíes y que ya somos mejores y se dejan de hacer cosas. Que piensen que están en igualdad de puntos y que necesitamos conseguirlos sí o sí. Además, decirles que es una linda oportunidad para cumplir un sueño como es llegar al Mundial y depende de Ecuador, hoy depende de Ecuador, por la posición privilegiada en la que está, que le encantaría estar a Chile y otras selecciones. Aferrémonos a eso y ojalá Dios quiera podamos concretarla al final de la eliminatoria”, acotó.

Recordando esos choques ante Venezuela, Castillo tiene claro cuáles eran esos jugadores que destacaban y por qué era difícil medirlos.

La Tricolor, a 11 puntos del Mundial en Qatar Leer más

“Venezuela ha tenido buenos jugadores, Juan Manuel Rey, el lateral (Jorge) Rojas que también estuvo en Emelec. Juan Arango, la gran figura de Venezuela por mucho tiempo, por su gran pegada y calidad. Igualmente Salomón Rondón, que me tocó enfrentarlo y es duro. Todos han sido difíciles, pero el más complicado era Arango por su pegada. Si te descuidabas y te remataba, te anotaba. Y nos marcó algunos goles”, recuerda.

Por último, el mundialista en Alemania 2006 reconoce que si no se puede ganar hoy, está prohibido perder.

“Todos los partidos de eliminatorias son diferentes, no hay partidos fáciles. Ecuador va con ese entusiasmo y la única manera de ratificar ese momento es sumando en Venezuela. Yo siempre digo cuando se juega de visita: si no puedes conseguir los tres puntos, al menos tráete uno. No venir con manos vacías”.