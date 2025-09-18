Newcastle vs Barcelona EN VIVO: Alineaciones y canal para ver | Champions League

Barcelona visita al Newcastle este jueves 18 de septiembre por la primera fecha de la Champions League 2025-26

Barcelona visita a Newcastle en la primera fecha de la Champions League 2025-26.

Este jueves 18 de septiembre de 2025, no te pierdas el duelo EN VIVO entre Newcastle y Barcelona, por la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.

(Te invito a leer: Emelec recibe multas y cierre parcial del Capwell tras incidentes en el Clásico)

El enfrentamiento se jugará en el estadio St. James' Park, desde las 14:00 (hora local), y marcará el inicio de una nueva edición del máximo torneo de clubes en Europa.

Así llega el Barcelona de Hansi Flick al debut europeo

Barcelona, ahora bajo la dirección técnica del alemán Hansi Flick, llega con altas expectativas al estreno de la competencia.

FC Barcelona busca un triunfo ante Newcastle. EFE

El conjunto culé quiere arrancar con pie derecho su camino en la Champions y para ello contará con una ofensiva de lujo: Robert Lewandowski, Raphinha y Marcus Rashford serán los encargados de liderar el ataque blaugrana.

Sin embargo, los catalanes tendrán una baja sensible: el joven talento Lamine Yamal no estará disponible por lesión.

Emelec bajo la lupa por violencia en el Clásico del Astillero: ¿Qué dice la ley? Leer más

Newcastle quiere sorprender en casa con Anthony Gordon y Bruno Guimarães

Por el lado de Newcastle, el equipo inglés quiere hacerse fuerte en casa y complicar a uno de los gigantes del continente.

El entrenador Eddie Howe apostará por su once de confianza, con figuras como el veloz Anthony Gordon, el talentoso mediocampista Bruno Guimarães y el prometedor Nick Wotemade.

Newcastle quiere sorprender a Barcelona ANDY BUCHANAN / AFP

Las alineaciones confirmadas

Sigue EN VIVO Newcastle vs Barcelona

No te pierdas ni un solo detalle del Newcastle vs Barcelona EN VIVO, en esta primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-26. Sigue el minuto a minuto, las alineaciones, goles y todas las incidencias del partido.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.