Las necesidades del Astillero

No hubo ganador en este nuevo Clásico del Astillero, pero dejó varios números interesantes.

Barcelona está en la búsqueda de, al menos, un jugador por posición

Barcelona es campeón, pero la fiesta duró poco para la parte dirigencial y del cuerpo técnico del club. Mientras los futbolistas disfrutan unas merecidas vacaciones, varios nombres empiezan a ser involucrados con el equipo de Fabián Bustos, pero por ahora no hay nada oficial.

Conmebol se suma a la guerra por Edinson Cavani Leer más

El Ídolo se despojó de varios nombres para el 2021 y dejará cupos de extranjeros liberados. Con la marcha de los dos delanteros principales, Jonatan Álvez y Cristian Colmán, los amarillos, obligados, tienen que hallar dos bombarderos para la nueva campaña.

Hay un nombre casi fijo en el equipo de Bustos y es Carlos Garcés, delantero de Delfín, quien fue dirigido por el Toro. A este se suma la posibilidad del uruguayo, Gonzalo Mastriani, y el panameño Gabriel Torres, quien dejó Independiente del Valle.

Los toreros deben sostener un plantel campeón, aunque varios nombres ya dejaron el club. Archivo

“La ida de Álvez ya se conocía, por eso ya estaba trabajando Barcelona en otro delantero. Si tengo que escoger entre Mastriani y Torres me quedo con el panameño, es un jugador de selección, pero creo que Barcelona puede hallar algo aún mejor. Hay que recordar que es el delantero titular al que buscan”, explicó el exbombardero amarillo, Juan Madruñero.

Aucas, el que más se ha reforzado para la nueva temporada Leer más

Otro sector que es clave reforzar para los amarillos es el mediocampo y el nombre que ha aparecido como seria posibilidad es el de Joao Ortiz, otro exdirigido de Bustos.

“Joao Ortiz hace dos años lo quise llevar de Deportivo Cuenca a Delfín. En una lista que dejé con jugadores (para los dirigentes de Barcelona), estaba él”, reveló el DT amarillo.

Por ahora, Barcelona tendría reforzada tres posiciones para este 2021: Garcés (delantero), Sergio López (volante) y Leonel Quiñónez (lateral zurdo). Los amarillos van por el bicampeonato.

A Emelec llegarán futbolistas nacionales, pero preocupa quiénes

El elenco millonario tiene varias bajas en este 2021. No continuarán Robert Burbano (extremo), Roberto Ordóñez (delantero), Joel Quinteros (defensa central), Wilmer Godoy (volante) ni José Hernández (lateral). La dirigencia, el cuerpo técnico de Ismael Rescalvo y el ojo de Marcos Mondaini empiezan a trabajar por el Emelec 2021 y por ahora hay dos refuerzos confirmados, Brian Sánchez y Alejandro Cabeza, un extremo y un delantero, respectivamente.

La brasileña Marta anuncia compromiso con su compañera de equipo Toni Deion Leer más

Pero, ¿eso le bastará a los azules? EXPRESO conversó con el exzaguero central del cuadro millonario, Juan Triviño y habló de la importancia de fichar y atinarle a los refuerzos.

“Hay algunos extranjeros que para mí no han dado la talla. Zapata es uno de esos. Vega creo que tuvo un mal año, pero puede rendir más. Pero sin duda Emelec necesita un defensor de mayor experiencia y jerarquía. El año anterior se sufrió en muchos partidos, Leguizamón solo no puede. El equipo se va a reforzar, pero a mí me preocupa con quién”, dijo el bicampeón azul.

Emelec tiene la presión de dos años sin clasificar a la final ni a Copa Libertadores.. api

Independiente del Valle y Gabriel Torres hicieron oficial su separación Leer más

Triviño ponderó la llegada de Cabeza, pero cree aún que hace falta otro delantero.

“Lo de Barceló no estuvo mal, pero creo que entre mejores elementos haya, más obligados estarán los futbolistas para exigirse. La competencia ayuda. Cabeza podría ser titular fácil, tiene buenas condiciones con la pelota. Pero un delantero de mayor jerarquía puede ser clave para dar el salto de calidad”, agregó.

EXPRESO, días atrás, publicó, luego de que una fuente del club lo revelase, que los azules están buscando un zaguero central, un volante mixto, un carrilero por izquierda y un delantero.

Estos futbolistas se sumarán a la cuota de los seis extranjeros que no se moverán de Emelec: Lass Bangoura (extremo), Aníbal Leguizamón (defensa), Leandro Vega (defensa), Sebastián Rodríguez (volante), Facundo Barceló (delantero) y Alexis Zapata (mediapunta).