Independiente del Valle y Gabriel Torres hicieron oficial su separación

Independiente del Valle y el delantero panameño Gabriel Torres hicieron oficial su separación, tras dos temporadas. Ambos se despidieron en las redes sociales.

Emelec: Gabriel Torres no, Rodrigo Aguirre, un anhelo Leer más

El jugador tendrá que reportarse a la Universidad de Chile, dueña de sus derechos federativos. Pero antes, dejó una carta para el equipo de Sangolquí.

"Fue un tiempo fugaz en el que puse una estrella dorada en mi carrera", inicia el texto que está acompañado por un video, donde hay muchas imágenes alegres, sobre todo de la Copa Sudamericana 2019.

"Estoy eternamente agradecido y contento de haber formado parte de este club que confió en mí y me permitió ser parte de su historia. Disfruté cada minuto de este año y medio del que me dejó muchas alegrías, recuerdos inolvidables y grandes amigos", continúa.

Torres aseguró que solo le quedan buenas historias, que no vivió un solo problema con la organización del club. "Me llevo todo lo bueno de esta institución y todo el cariño de cada persona que me ayudó para hacerme sentir parte de esta familia Independiente. Gracias @independientedelvalle los llevo en el corazón".

Gremio de futbolistas uruguayos respaldan a Edinson Cavani tras sanción Leer más

Y el equipo también fue grato. En todas sus cuentas le mandó un mensaje muy sentido. "Gracias por darle Gol a nuestra historia @gaby_torres_10. Mucho éxito en tu futuro y esta siempre será tu casa"