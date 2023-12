La Navidad de Jordan Sierra: “Disfruto las fiestas a la par de la pretemporada”

El futbolista manabita Jordan Sierra vive las Navidades diferentes desde el 2017. Se fue al fútbol de México y allá, en estas fechas, siempre pasan entrenando, debido a que el torneo arranca en enero.

Han pasado seis Navidades desde que cambió el olor a sal prieta de su querida Manta, por el ají (chile). La Nochebuena 2023 la pasará en Querétaro, es jugador del equipo que lleva el mismo nombre de la ciudad.

- Lleva ya seis Navidades fuera de Ecuador.

- La verdad es que nunca me imaginé pasar mucho tiempo fuera de mi país y ciudad, más aún en estas fiestas, como la Navidad y fin de año. Era algo que siempre la pasábamos en familia, pero desde que llegué a México todo cambió, por temas de pretemporadas.

- Diciembre es de trabajar para los equipos mexicanos, todos están de pretemporada.

- Correcto, si llegas a la final te dan mucho menos tiempo de vacaciones, porque el torneo siempre empieza entre la primera y segunda semana de enero, por ese motivo siempre en diciembre hacemos pretemporada, para poder estar al 100 % en el torneo.

- ¿Cómo son sus Navidades?

- Los primeros dos años los pasaba solo, a veces con mi agente o con su familia. Hubo una Navidad en que mi familia estuvo conmigo, fue en 2020. Estas dos últimas, gracias a Dios, mi novia Gema Vásquez me ha acompañado, y me gusta mucho la Navidad por todo lo que significa, he intentado disfrutar mucho.

Jordan Sierra en pleno entrenamiento con el Querétaro. Cortesía

- ¿Y la Nochebuena está colgado del teléfono con la familia?

- Fíjate que casi no, intento marcarles antes, para así dejarlos disfrutar a ellos también. Sé que siempre me extrañan, como yo a ellos, y si pasamos hablando por móvil, creo que lloramos todos, por eso intento no hacerlo mucho.

- Seis temporadas en México es un buen regalo que recibió de Papá Noel.

- Siempre le doy gracias a Dios por el Nuevo Año y por mantenerme aquí. Trabajo siempre para dar lo mejor de mí; a veces sale todo bien, a veces no, pero debo ser fuerte para poder afrontar la realidad y estar siempre al 100.

- De las costumbres mexicanas, ¿con cuál se queda?

- Me gustan todas, pero me quedo con la de Halloween, aquí se pone muy bonito todo.

- ¿El regalo que nunca le dieron de pequeño?

Cuando uno es niño desea tener todo, pero yo con una pelota ya estaba feliz; mi madre siempre intentaba darnos todo, para que estemos contentos.

- ¿El juguete que siempre soñó y se lo compró de grande?

- No puedo decirte con exactitud lo que deseaba de niño, pero te pongo un ejemplo sencillo: de niño no tenía play para jugar, hoy en día ya juego en el play 5.

Los Sierra - Vásquez en pleno ambiente navideño. Cortesía

- ¿Qué tanto creía en Papá Noel y cuándo se dio cuenta de que no existía?

- Cuando somos niños nos engañan con eso de que viene Papá Noel o que Papá Noel no te va a dar regalo si te portas mal. Vas creciendo y te das cuenta de que no existe y que son tus padres, familiares o amigos los que te dan los regalos.

- ¿Planes y sueños para el 2024?

- Es estar al 100 por ciento en mi club y hacer las cosas bien. Esperemos que sea mejor que el torneo anterior, para poder superarme y estar en la lista de la selección nuevamente.

- ¿Qué tan buen Papá Noel es con los sobrinos?

- Me gusta mucho verlos felices a todos ellos, por eso intento darle sus regalitos a cada uno.

- Va para sus 7 años en México, ¿qué le dejan de aprendizaje?

- Mucho, se puede decir que aquí me terminé de hacer una persona madura y saber valorar muchas cosas de la vida.

- ¿Más mexicano que ecuatoriano a la hora de comer?

- Estoy 50-50, me gusta mucho la comida mexicana, pero no puedo perder mis raíces.

el jugador del Querétaro los diciembres los pasa en México, preparando lo que será la nueva temporada.

