Navidad: Davis Camacho sorprende a papá con camiseta y betunando zapatos

Son las 06:40. La mañana transcurre lenta en la esquina de 10 de Agosto y Calderón, pleno centro de Babahoyo, mientras Milton Camacho, mejor conocido como Camachito, barre la vereda y saca su sillón para betunar, algo que viene haciendo desde que tiene uso de razón. De otra funda saca boletos de lotería.

El hombre es todo un personaje en la capital de Los Ríos, pues es el ‘responsable’ de que los riosenses luzcan sus zapatos brillantes. Además es el padre de Davis Camacho, volante de Técnico Universitario, quien vivirá una Navidad diferente, pues está clasificado para jugar la Copa Sudamericana 2024. Eso no le quita el mismo sentido de responsabilidad y amor a su padre.

Don Milton, actualmente de 46 años, logró sacar adelante a su familia con lo que hace. De ahí que Davis tiene la ‘película’ clara: cuando no está entrenando y tiene libre, ayuda a su progenitor.

Camacho afirma que lo que se aprende bien, nunca se olvida. “Cuando era niño siempre lustraba los zapatos mal y hacía la ‘grande’, manchaba las medias de los clientes, por ejemplo. Mi papá se enojaba al máximo, hasta que aprendí”, recuerda Davis.

Su padre da fe de ello. Cuenta que una vez un amigo suyo se fue a betunar los zapatos, y Davis le cambió de color las medias. No es que hizo magia, sino que se le pasó la mano con el betún.

En realidad, padre e hijo parecen más bien hermanos, porque don Milton tiene luce joven.

El esfuerzo del padre valió para criar a Davis y a su hermana Andreína, de ahí que una de las cosas que Camachito más destaca es que siempre le dio la mano a su hijo en el tema de los viáticos, cuando le tocaba salir a jugar fuera de la ciudad.

Esta última vez que Davis lo visitó en Babahoyo fue con una fundita negra que contenía el regalo para papá. El jugador en Ambato le mandó a confeccionar una camiseta, pero talla plus (XXXL), para que su padre la luzca en Navidad.

“Papá, esta sí te queda, es para ti. La mandé a hacer especialmente para que entres aquí”, le comentó el jugador con una sonrisa. Y le quedó bien. Estaba feliz. Camachito nunca había lucido una camiseta de los equipos de su hijo.

“Al fin me quedó una, porque todas las demás me las daba, pero quien se las ponía era la mamá (Cristina Navarrete). Ya era hora”, expresa en tono jocoso don Milton, que se veía feliz. “Es que las otras camisetas nunca me quedaban; la panza me ha crecido mucho”, aclara.

Milton cultivó en su hijo el amor por el trabajo. Lo del fútbol apareció y se dio, pero Davis tiene en las venas el ganarse el sustento diario con esfuerzo, con la misma entrega que su padre.

Dice que la esquina de Babahoyo es como si fuera su casa, siempre la visitaba, y ahora que es jugador de LigaPro lo sigue haciendo. Sin complejos.

“De lo que yo recuerdo, siempre mi papá estaba haciendo esta labor, siempre, la venta de lotería y la betunada de zapatos. Por eso yo soy un experto en hacer las dos cosas”, explica el futbolista.

Los Camacho han vuelto a compartir juntos en una esquina que ya forma parte de su historia.

Milton asevera que se siente feliz porque ve cómo su hijo hizo realidad su anhelo de jugar en la Serie A. “Ha sido el sueño de su vida. Debutar en el fútbol profesional y clasificar a la Copa Sudamericana es como un regalo inmenso. Le pido a Dios que lo cuide siempre”, manifiesta Camachito, a quien todos conocen en la esquina.

Davis rememora que su progenitor siempre laboraba hasta la noche, por lo que le agradece a Dios la bendición de haber tenido un padre que ha sabido ganarse la vida ‘por la derecha’. Y por eso él sigue su ejemplo.

Para los Camacho, la Navidad 2023 “es un regalo de Dios”. Celebran que están vivos, que Davis va haciendo realidad el sueño de jugar de manera profesional.

“(La Navidad) Es una fiesta diferente, estamos en familia, soñando lo que se viene para el 2024. La idea de jugar Copa Sudamericana es increíble, se lo dejamos en las manos de Dios”, expresa Davis.

El jugador recuerda que en su época de ‘pelado’ en estas fiestas no esperaba juguetes, lo que soñaba era tener una buena pelota y una camiseta de un equipo de fútbol, pero primero debía ayudar a su papá.

“La Navidad siempre fue buenísima, se la pasaba en casa, trabajando, con la familia y sin olvidar la cancha. Esto último era como sagrado. Doy gracias a Dios porque siempre tuvimos un pan en la mesa”, dice con alegría Davis.

Padre e hijo coinciden en que el mejor regalo que pueden tener es gozar de salud para seguir trabajando todos los días; uno con sus zapatos, y el otro en una cancha de fútbol.

Davis vivió su infancia entre billetes de lotería, boletines y el olor a betún. Desde el 2022 ha estado en Técnico Universitario y esta vez su papá quería comprobar si se había olvidado de betunar zapatos. El jugador no se hizo problema: se sentó en un banquito, le sacó los pasadores a los zapatos color negro de un cliente y comenzó a lustrarlos.

“Pensar que cuando era ‘pelado’ me gané un pilo de repeladas debido a que no sabía cómo hacerlo, pero ahora soy un crack”, asegura el volante del Rodillo Rojo. Don Milton solo sonríe y le pide a Dios que le siga dando a su hijo la oportunidad de jugar.

Davis Camacho, jugador de Técnico Universitario, adelantó la Navidad para compartir con su padre, Milton, en Babahoyo y ayudarlo a lustrar zapatos.

