Barcelona: Jorgge Bejarano aparece como candidato a la presidencia

El economista José Jorgge Bejarano confirmó en sus redes sociales que sería candidato a la presidencia de Barcelona Sporting Club para el periodo 2023-2027.

HUMO BLANCO, AMIGOS DE @BarcelonaSC SERÉ CANDIDATO A PRESIDENTE JUNTO A MI VICEPRESIDENTE FINANCIERO @egraetzer Y DIRECTIVOS CAPACES Y HONESTOS, UNA VEZ QUE EL MINISTERIO DE DEPORTES LLAME A ELECCIONES PARA QUE LOS SOCIOS VOTEN. NO MAS BUENAS MANOS, NO MAS POPULISMO, NUNCA MAS… pic.twitter.com/RgtOVIwpbu — Jose Jorgge Bejarano (@pepelucky10) December 21, 2023

En el post, Bejarano, quien confirmó que Eberhard Graetzer (ex candidato al sillón presidencial del club años atrás) sería su vicepresidente financiero, lamentó que la institución canaria no tenga un presidente hasta la fecha.

“Así vaya el Colegio de Abogados del Guayas con Ministerio de Deportes, no se puede cambiar inadmisión a menos que se subsane lo imposible; no hagan mas daño a BSC, no perdamos más tiempo, acepten y vamos a asamblea de elección, socios de Barcelona tienen que votar”

Así vaya el Colegio de Abogados del Guayas con M. Deportes, no se puede cambiar inadmision a menos que se SUBSANE LO IMPOSIBLE, NO HAGAN MAS DAÑO A BSC, NO PERDAMOS MAS TIEMPO, ACEPTEN Y VAMOS A ASAMBLEA DE ELECCIÓN, @sociosbsc TIENEN QUE VOTAR https://t.co/cRZUs9DSnJ — Eberhard Graetzer (@egraetzer) December 21, 2023

Esta situación se da tras el comunicado del Ministerio del Deporte donde no aceptaron la candidatura de Antonio Álvarez, situación que se tendrá que resolver en 10 días.

Para varios socios y abogados, Álvarez no podrá subsanar lo mencionado por el Ministerio del Deporte, ya que existen varios puntos que no tendrían solución por el tiempo establecido, por ende se llamarían a nuevas elecciones en la institución canaria.

"El Ministerio del Deporte no puede tomar parte en las elecciones de Barcelona. El ministerio se encarga de revisar que los mecanismos de elección estén acordes a la ley." @pepelucky10 por @radiocentroec



Entrevista completa en los 0H20 https://t.co/ghRGJEynsG pic.twitter.com/XGzjgqodIB — Del Día a la Noche (@deldiaalanoche_) December 21, 2023

El tema se agrava, ya que Barcelona, en el aspecto deportivo, aún no ha hecho oficial ningún refuerzo, considerando que restan pocos días para la pretemporada.

