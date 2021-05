Nassib Neme, presidente de Emelec, habla sobre el fichaje a Alexander Domínguez y la derrota en Brasil

Emelec cayó el otro día contra Bragantino y las críticas no han parado. Aunque algunas desmedidas no analizan todo el entorno que el Bombillo vive siendo puntero en ambas competiciones, Sudamericana y LigaPro. Aunque el hincha pide rodar cabeza y aparecen rumores de fichajes, todo queda en eso: especulaciones.

Desde Machdeportes, el reconocido periodista Roberto Omar Machado, reconoció que "Alexander Domínguez podría ser nuevo arquero del Emelec. 'Dida' Domínguez, finaliza su contrato con Vélez Sarsfield el 30 de junio".

EXPRESO conversó con el presidente de Emelec, Nassib Neme, quien descartó la posible llegada del portero estelar de la selección ecuatoriana de fútbol. "Falso. Estamos bien cubiertos en la posición de porteros. Emelec está con su plantel completo en todas las líneas", declaró.

Sobre la derrota ante Bragantino en suelo brasileño, el presidente millonario trata de ponerle paños fríos a la situación dejando claro que todo está en manos de los eléctricos en sus dos últimas fechas en casa.

"El equipo ha jugado 19 partidos este año entre juegos amistosos de pretemporada, Liga pro y Copa Sudamericana. Este es el segundo partido que cae. La primera derrota en condición de visitante en todo el año. En el grupo de Copa Sudamericana (Emelec) está puntero con siete, nos sigue Bragantino con seis, pero ellos ya jugaron todos sus partidos en condición de local y todo lo que le queda será de visita. Emelec ya jugó todos sus partidos de visitante y solo uno de local, aún así lidera el grupo. Cerrará con dos juegos de local donde sellará su pase a la siguiente ronda. En LigaPro está líder con dos puntos sobre Barcelona y ojalá tengamos que definir con ellos al ganador de la etapa", empezó explicando

Sobre lo ocurrido ante Bragantino, explicó que "en Brasil no tuvimos un buen partido especialmente por que no tuvimos solidez defensiva, Sosa no tuvo un buen partido, sin reacción y muy disminuido físicamente. En descargo hay que agregar que sufrió las últimas 48 horas problemas clínicos que lo mermaron. No todo es malo, no todo es bueno. No nos olvidemos que Emelec está primero en ambas competiciones".