Barcelona y Emelec: La Copa se rompe para el Astillero

Barcelona entre dos finales, en la Boca y el Monumental

La Copa Libertadores se caracteriza por el drama de sus definiciones, y el grupo de Barcelona no es la excepción. Luego de un arranque con puntaje perfecto en los primeros tres duelos, los toreros, que siguen en lo más alto de su grupo, sienten la amenaza de Boca Juniors y Santos más cerca que antes (ver infografía).

Para que Barcelona se quede sin su boleto a octavos de final tendría que perder los próximos dos duelos: el primero en la Bombonera, visitando a los xeneizes la semana siguiente, y después en el Monumental, cuando reciba al Santos.

Fabián Bustos reconoce que Barcelona no tuvo su mejor presentación el martes en La Paz. Sabe que tienen que corregir, pero lo más importante es que aún depende de ellos mismos para evitar una tragedia.

“Tuvimos errores en nuestro funcionamiento de hoy (martes), tenemos que trabajar para corregir y mejorar. Fue una cancha difícil, pero no creo que hicimos un mal partido”, empezó explicando Bustos.

Acerca de los cambios en su estructura, el estratega amarillo dijo que “no era una línea de cinco, sino que tratamos de que en la altura tengamos una gran densidad de jugadores y necesitábamos un trabajo así”.

Bustos también habló sobre el siguiente compromiso y envió un mensaje claro al referato sudamericano de la Copa. “No me gustaron algunas cosas, que nos hayan hecho un gol y que no hayan expulsado a algunos jugadores de ellos. Los niveles en el arbitraje deben mejorar, eso afecta. En funcionamiento tuvimos errores y (debemos) trabajar para que eso no pase y ser efectivos”.

Ganando una de las dos ‘finales’ restantes, Barcelona estará seguro en los octavos de final de esta edición, fase a la que no llega desde el 2017, cuando logró avanzar hasta las semifinales y fue eliminado por Gremio, que luego se coronaría campeón del torneo.

Bustos y los suyos tienen hoy el pase en la mano y dependerá de ellos no perderlo.

Emelec: Con bajas y la obligación de ganar

Los millonarios no lograron sumar puntos en su visita a Brasil. EFE

Emelec fracasó en Brasil y el desenlace de su grupo por Copa Sudamericana estará lleno de suspenso. Curiosamente, los azules tuvieron la oportunidad en los dos últimos cotejos de eliminar, primero, al Deportes Tolima y, después, al Bragantino. Pero el empate en Perú y la caída en Braganza dejó abierto el grupo para todos.

Como está la tabla (ver infografía), lo positivo para el Bombillo es que las dos jornadas que tiene pendientes deberá disputarlas en su reducto deportivo.

“Hay que pensar en los dos partidos. Lo más importante es que jugamos en casa y dependemos de nosotros mismos. Es una situación que no hubiéramos firmado hace unas semanas”, manifestó Ismael Rescalvo.

Y tiene algo de razón. Antes de que inicie la fase de grupos, no muchos hubieran elegido a Emelec en sus apuestas para que, al término de las cuatro jornadas, continúe siendo el puntero de su grupo.

Pero esto tampoco implica que el Bombillo no deba hacer correctivos. Los defensas azules sufren demasiado y ese será el gran dilema de Rescalvo, quien deberá confeccionar una zaga con dos ausencias: Luca Sosa y Aníbal Leguizamón, ambos estelares.

Ambos estarán ausentes del partido contra el Tolima en el Capwell, uno por acumulación de tarjetas y el otro por roja directa. A esto se suma la duda de Facundo Barceló, que entre ayer y hoy terminará de ser evaluado.

“Nos trastocó el margen de ataque a partir de esa situación de Facu. Hicimos pruebas clínicas y de entrenamientos en las que se encontraba para jugar. Los primeros duelos provocaron una ligera molestia y lo reemplazamos para evitar problemas. Esto nos cambió el funcionamiento a la hora de ser más profundos. La expulsión nos condicionó el resto del partido, que se puso cuesta arriba”.