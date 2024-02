El Nacional: Vallecilla se resiste a decir adiós e intenta bloquear elecciones

La expresidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, se mantiene en la pelea por seguir al frente del club por lo que el miércoles 28 de febrero presentó una acción de protección que busca suspender las elecciones, previstas para este sábado 2 de marzo.

El argumento de la dirigente es que se ha sentido “vulnerada", ya que según precisa "no se han respetado los derechos de elegir y ser elegidos”, mencionó en un medio de comunicación local.

La denuncia fue puesta en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia de Carcelén, norte de Quito y fue dirigida en contra de los miembros de la comisión electoral del club, encabezada por el coronel Gonzalo Carpio.

En primera instancia la lista de la dirigente, Nacho Corazón, no fue habilitada al no presentar el número (550) de firmas certificadas y luego el Tribunal de Apelaciones y Sanciones no dio paso a su impugnación, por lo que no participará en los comicios de este sábado.

Al respecto, la expresidenta comentó: “entregamos 649 firmas. Solo aprobaron 500 por el grafólogo. Eso nos sorprendió”.

Con esto, lo que busca Vallecilla -según sus propias palabras- es que “se suspendan las elecciones y así nosotros en la audiencia demostrar que este proceso ha sido ilegal”.

Para Marco Pazos, único candidato habilitado para las elecciones, este nuevo capítulo en la batalla legal por la dirigencia traerá graves consecuencias. “Los auspicios y la llegada de nuevos fichajes quedan en pausa. Los sponsors no quieren trabajar con la expresidenta”, afirmó.

Luego de conocer de la existencia de esta nueva acción de protección, los comentarios en redes sociales contra Vallecilla fueron diversos. Hubo cuestionamientos y otros pedían la expulsión como socia del equipo a la expresidenta, entre otras solicitudes.

Hasta conocer la resolución de la audiencia, el cronograma de elecciones sigue en marcha. Hasta este jueves 29 de febrero será la campaña; mañana, 1 de marzo, se cumplirá con el silencio electoral y el sábado serán las votaciones.

