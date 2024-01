Larreategui: “Lo actuado por Lucía Vallecilla no tendría validez”

Su nombre es conocido en el medio por ser el presidente de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA); sin embargo hoy tiene a su cargo poner en poco menos de dos meses orden a El Nacional, tras un ciclo de polémicas elecciones.

Y es que luego de que el Ministerio del Deporte no reconociera al directorio liderado por Lucía Vallecilla, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) designó al también abogado como interventor para que principalmente se enfoque en llamar a nuevos comicios y enrumbar al club. En ese aún breve proceso, Larreátegui ya encontró novedades y sorpresas, se las cuenta a EXPRESO.

El Nacional: Interventor dice que "en un mes y medio" habrá una nueva directiva Leer más

¿Cuán complejo es el panorama encontrado en El Nacional?

La situación es un tanto complicada, se deriva de la no celebración oportuna de sus elecciones, algo que evidentemente generó una serie de consecuencias y un escenario que no es favorable para el club.

La FEF y el acuerdo ministerial 250 del Ministerio del Deporte buscan dar una viabilidad para que las directivas de los clubes, que caigan en esas circunstancias, sean subsanadas; de ahí que el primer paso ya se ha dado. Soy el representante legal temporal de El Nacional. Así que se está armando un plan de trabajo que determinará los pasos a seguir en la parte financiera, contractual, administrativa, entre otras.

¿Cuál es el principal objetivo?

La convocatoria a elecciones y la posterior designación de un nuevo directorio, en eso se centra el objetivo fundamental y esencial. Sin perjuicio de ello habrá ciertas cosas que tengan que ser abordadas por la competencia y la actividad deportiva que tiene el club, pcccccccero para eso debemos inteligenciarnos y tener toda la información que se ha generado en los últimos meses.

¿Se confirma el mes y medio para llamar a nuevas elecciones?

La FEF tomó una decisión sobre El Nacional Leer más

Los plazos son los que establecen la normativa interna, tanto el estatuto del club, como la reglamentación de la Ley del Deporte. El problema ahí es que hay momentos distintos; un tiempo nos dice el estatuto, otro la reglamentación, de ahí que se está trabajando para conjugarlos y llevarlos a cabo con la menor repercusión posible.

En base a eso es que podría darnos como plazo un mes y medio. Esto, incluso, puede ser antes en caso de que se rija por el estatuto del Nacional, mientras que si se hace por el reglamento del Ministerio, que es jerárquicamente superior, debe pasar por otras normas.

¿Quiénes podrán participar en las nuevas elecciones?

Todo socio activo y que esté al día en los pagos de la sociatura. Además, hay ciertas consideraciones que tiene en cuenta el estatuto y eso evidentemente la comisión electoral tendrá que observar.

¿Lucía Vallecilla puede ser nuevamente candidata a la presidencia?

El oficio del 6 de diciembre del Ministerio del Deporte es claro al determinar que existe una operación de pleno derecho de inhabilidades de los dirigentes, lo que nosotros estamos indagando es a qué dirigentes se refiere, porque decir así de manera muy abierta no permite tener claridad sobre a quiénes se podrían aplicar esas inhabilidades.

Cumbayá: ¿Nuevo caso de acefalía? Ministerio del Deporte inhabilita a su directiva Leer más

¿Eso quiere decir que si Vallecilla se presenta será analizada?

En ese caso sería la comisión electoral la que evalúe las habilidades e inhabilidades que existen para formar parte del proceso eleccionario. Además, debemos esperar la aclaración del Ministerio para saber con certeza los nombres de los dirigentes inhabilitados.

¿Lo hecho por la directiva cuestionada en los últimos meses tiene validez?

Todo eso está sometido a análisis. Como digo, hay este escenario, esta operatividad de pleno derecho a la que hace referencia el Ministerio del Deporte, que una vez que se superaron los plazos para la celebración de las elecciones, el club quedó en acefalía. Entonces habrá que ver con qué fecha se renovaron los compromisos con auspiciantes, jugadores, cuerpo técnico, etc. Por lo que nos tocará revisar cuál es la situación de esos contratos. Es decir, si estaban suscritos desde antes, si se dan o no, o si operaba una renovación tácita. Habría que analizar y de manera puntual cada uno de los escenarios.

No obstante, a mi criterio no tendría validez, toda vez que existe esa decisión o providencia del Ministerio del Deporte. Por tanto, si alguien ejerce actos sin contar con la representación legal, los mismos no surten efecto y por eso será importante revisar la situación de, por ejemplo, contrato de jugadores que se pueden haber firmado.

Ministerio del Deporte: Sin dedicatoria para aplicar la ley Leer más

¿Existirá una nueva comisión electoral?

Sí, para cada proceso eleccionario se debe designar una comisión electoral. De lo que conozco, la FEF hizo algunas observaciones a la comisión anterior, entonces no es conveniente que sea la misma. Para cada proceso se va designando una comisión electoral específica.

¿Usted como interventor puede contratar o renovar contratos de jugadores y el cuerpo técnico?

Sí. El artículo 6 del reglamento de la FEF establece todas las atribuciones, de manera amplia, que tiene esta representación legal temporal. Está dentro de los escenarios y de las posibilidades que existen. Sin embargo, para poder contratar debo estar al tanto de la situación económica y financiera del club. No se puede actuar sin tener esa información detallada. Entonces debemos tomar todos esos recaudos.

¿Se va a mantener el contrato con el cuerpo técnico de Ever Hugo Almeida?

Si existe un contrato suscrito, es lo correcto respetar y mantener este vínculo. Sin embargo, los acuerdos se pueden romper por diferentes circunstancias que están establecidas en el propio contrato. Una vez que nosotros recibamos la aceptación de nuestra inscripción por parte del Ministerio del Deporte solicitaremos la información para precisamente analizar los escenarios, las contemplaciones que tienen los contratos con jugadores, cuerpo técnico, auspiciantes, etc.

Equipos ecuatorianos se solidarizan con Ever Hugo Almeida Leer más

El tiempo apremia en El Nacional ¿Cuál es la evaluación que hace hasta el momento?

Estos escenarios son evidentemente urgencias que se tienen que ir analizando para establecer de mejor manera las condiciones en las que el club tendrá que enfrentar compromisos como la LigaPro o la Copa Libertadores, que es un torneo que implica eventuales ingresos para el club.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!