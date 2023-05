Mundial Sub-20: Francisco Miranda, el peluquero de la Mini-Tri en Argentina

El ‘coby taper’, ‘high taper’, ‘blow out’ y el ‘fade’ fueron los estilos que Francisco Miranda trabajó en el cabello de los jugadores de la selección sub-20 de Ecuador.

Miranda, de 24 años, se vinculó el pasado 18 de mayo a la delegación ecuatoriana, que se encuentra en Argentina disputando el Mundial juvenil.

Su rol principal fue el de ‘guapetear’ a los seleccionados, que este 26 de mayo (13:00) medirán a Fiyi en el estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en la ciudad de Santiago del Estero.

“Unos días antes de que debuten ante Estados Unidos (20 de mayo) una persona encargada de la logística de Ecuador me contactó, para que vaya a ‘peluquear’ a los muchachos. La verdad que no lo podía creer, ya que era la primera vez que iba a poder trabajar con una selección de fútbol”, manifestó Miranda a EXTRA.

El estilista urbano de San Juan, ciudad donde la Mini-Tri estuvo hasta el miércoles 24 de mayo (un día después del triunfo alcanzado ante Eslovaquia), contó que el trabajo lo tuvo que realizar en el menor tiempo posible, para no interrumpir la planificación del cuerpo técnico.

Kendry Páez, además de un corte de cabello, solicitó un perfilado de cejas. Cortesía

“Tuve que llevar a un colega, para poder atender a los 23 jugadores y cinco miembros del resto de la delegación. El trabajo lo hicimos en un poco más de cuatro horas. Salimos cansados, pero con la satisfacción de haber hecho un trabajo que de alguna u otra forma se vio a nivel internacional”.

Miranda destacó que el ‘fade’ fue el estilo más solicitado. “Este es un degradado donde el cabello está muy recortado en la nuca, patillas y laterales de la cabeza. En ese estilo se utiliza mucha máquina y afeitadoras. Óscar Zambrano, Maiky de la Cruz, Nilson Angulo, entre otros más, me lo pidieron”.

Además, el estilista urbano acotó que Kendry Páez fue el cliente más exigente, ya que no solo pidió el corte ‘coby taper’ (semicírculo degradado), sino también un perfilado en las cejas. “A Kendry le gusta verse bien, él se preocupa mucho por su apariencia y está en todo su derecho, ya que las cámaras siempre lo apuntan y tiene que verse bien (risas)”.

Miranda reveló que por cada corte cobró entre 1.500 y 2.000 pesos argentinos (al cambio sería entre 5 y 6 dólares), pero que más allá del dinero que pudo hacer, la exposición que ganó fue importante.

“Me alegra que los chicos de Ecuador hayan mostrado mi trabajo. Gracias a eso me han empezado a seguir muchas personas en mis redes sociales e incluso me contactaron también los jugadores de Eslovaquia y Fiyi”.

Pese a que su deseo es que la selección de Argentina gane el Mundial, Miranda indicó que espera que la Mini-Tri llegue lejos en el torneo.

“Mientras estuvieron acá en San Juan fui a los dos partidos. El primero, ante Estados Unidos, sufrí por la derrota, pero ante los eslovacos celebré como un ecuatoriano más. Estoy agradecido con los chicos”.

Por otro lado, Ecuador disputará un duelo clave ante Fiyi, ya que la Mini-Tri se juega su clasificación a lo octavos de final.

Los dirigidos por Miguel Bravo, terceros con 3 puntos y cero de gol diferencia, necesitan ganar (Fiyi es último sin puntos) y esperar que Eslovaquia, segundo con 3 (+3), pierda o empate frente a Estados Unidos, líder con 6 unidades (+4), en el duelo que se jugará hoy a la misma hora.

En caso de igualar, los ecuatorianos también pasarán a la siguiente fase, pero dependerán de que los eslovacos caigan sí o sí frente a Estados Unidos.