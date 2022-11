En Rosario, Argentina, desde las 06:00 local (04:00 de Ecuador) del domingo 20 de noviembre, Gonzalo Galíndez empezó a alistar todo para el asado que compartiría con su familia y amigos para seguir el juego de la Tricolor ante Catar.

Fiesta nacional por la victoria de Ecuador Leer más

Para Gonza era un partido histórico. Su hermano, Hernán, estaba a punto de cumplir el gran sueño de jugar una Copa del Mundo. “Me metí a la parrilla bien temprano para bajar la ansiedad, además que es como una cábala. Estaba un poco nervioso, pero con la confianza que Ecuador tendría un buen juego”, detalló.

También tenía la convicción que su gemelo defendería la portería tricolor. “Me lo esperaba por cómo venía jugando, está en el mejor momento de su carrera. Fue una emoción enorme cuando Hernán me lo dijo antes del partido, me pidió que no le comente a nadie”, contó.

Gonza confesó que su corazón y el de su familia, además del albiceleste natal, lleva impregnado el amarillo, azul y rojo. “Fue algo increíble verlo cantar el himno. Nuestro corazón también está con Ecuador. Estamos a pleno con la Tricolor viviendo esta etapa increíble que está pasando Hernán”, señaló.

Gonzalo agregó que el estreno mundialista de Galíndez es fruto de la constancia del arquero que llegó a Catar con la motivación de ser campeón nacional con Aucas.

La familia de Jeremy Sarmiento vivió el triunfo con todo el vecindario Leer más

Entre risas, analizó que el golero “fue prácticamente un espectador de lujo. Ecuador estuvo bien en todas sus líneas, si apretaba un poco más marcaba por lo menos dos goles más”.

Acotó que el segundo partido del viernes 25, ante Países Bajos, del que dijo es un rival complicado, será clave para sellar el boleto a octavos de final. “No creo que Alfaro proponga un juego defensivo, pero tomará más precauciones que con Catar, por eso en el segundo tiempo levantó un poco el pie del acelerador”.

Tras el pitazo final, Gonza, que no pudo viajar a Catar por motivos de trabajo, le envió un mensaje a su hermano reforzando que “este es el camino, nunca te olvides de tus raíces. Todos estamos felices y orgullosos”.