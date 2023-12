Mundial de Cuarenta: Con ‘caída y limpia’ hacia el título

Los hermanos Henry y Ramiro Rivadeneira enfrentarán el lunes 4 de diciembre a Édison Revelo (tío) y David Orquera (sobrino), en la final de la edición número 54 del Mundial de Cuarenta, organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).

Para llegar al partido decisivo, Henry y Ramiro superaron en la semifinal a siete parejas, perdiendo tan solo una partida. “Creo que fue más dura que la otra semifinal, porque hubo de rivales duetos muy difíciles”, comentó Henry.

Mientras que Revelo y Orquera se instalaron en la partida que entregará los premios de $3.000 al campeón, y $ 1.000 al subcampeón, de manera invicta. “Siempre hemos participado en este torneo y llegamos a instancias importantes, pero es la primera vez que jugaremos la final”, señaló Édison.

Las semifinales se vivieron con las características frases del tradicional juego, tensión y adrenalina por enfrentar una fase tan importante, pero también de alegría acompañada por el olor del canelazo.

Los Rivadeneira irán por la revancha de la final perdida hace unos 15 años, cuando insólitamente cayeron 40-2, quedando como “zapateros” y perdiendo el título en menos de 20 minutos.

Sobre aquel amargo momento, Ramiro prefirió casi no hablar por “ser un triste recuerdo, mejor no me pregunte”, dijo entre risas, sin embargo, rememoró que “ese día el cartón (barajas) no nos favoreció y nos cayeron en casi todas las cartas”.

Édison Revelo (i) y David Orquera (d) clasificaron de forma invicta a la final. Jaime Jaramillo para Expreso

Entre tanto, Revelo y Orquera, hinchas de Emelec, no han estado tan cerca, como sus rivales, de ganar el premio mayor del Mundial de Cuarenta, sin embargo, hace unas pocas ediciones quedaron en tercera posición.

Siempre protagonistas, tío y sobrino intentarán mantener el invicto en la final. “La clave será, como lo hemos venido haciendo, estar tranquilos, concentrados y confiar en la pareja”, manifestó David, quien juega con una cinta azul en el brazo derecho como homenaje al club de sus amores.

La final de la edición 54 del Campeonato Mundial de Cuarenta se cumplirá a partir de las 19:00 y tendrá como invitado de honor al trofeo de la Copa Sudamericana, que fue ganado por Liga de Quito el 28 de octubre.

