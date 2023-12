Tres generaciones de cuarenteros

Bertha Nolivos (i), su hijo Óscar Arauz (c) y su nieta Micaela Sotomayor disfrutaron del torneo.

En medio de las caídas, las limpias, los canelazos y un entorno de fiesta, en la edición número 54 del tradicional Mundial de Cuarenta, tres generaciones disfrutan del tradicional juego.

Liderados por Bertha Nolivos, la cariñosa mamá y abuelita, la pareja conformada por Óscar Arauz (hijo) y Micaela Sotomayor (nieta) disputaron el torneo que es organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).

Entre partida y partida, Berthita acompañaba a sus familiares y “comprobaba” que lo “que se hereda no se hurta”, como dice un conocido refrán, porque sus descendientes aprendieron viéndola jugar con la familia.

“Juego más o menos, pero eso sí, mejor que mi hijo (risas)”, arrancó su relato Nolivos, quien, también, aprendió el arte de los naipes de sus padres y familiares. “Además, con el juego aprendemos a multiplicar, sumar, todo”, añadió.

Por su parte, Micaela, de 18 años y quien estudia Medicina en la Universidad Central, corroboró lo dicho por su abuelita. “Desde pequeña en mi familia, en mi casa, se juega el 40 sí o sí, por lo que aprendí a jugar viéndolos”, comentó.

La pareja no pudo pasar la primera ronda del Mundial y todas las miradas se fueron contra Óscar. El aludido, quien es también fisicoculturista y estudia Veterinaria, se defendió indicando que “no me salieron las cartas y la fortuna no estuvo de mi lado, pero volveré el próximo año por la revancha”.

En las rondas preliminares del Mundial de Cuarenta, la dupla de Óscar Arauz y Micaela Sotomayor no tuvo suerte. Jugaron bajo la atenta mirada de Bertha Nolivos. Franklin Jácome / especial para EXPRESO

Para consolarlo o mejor “perdonarlo”, su mamá preparará uno de los exquisitos platos, que a decir de Micaela y Óscar son una delicia. “Mi abuelita cocina muy rico”, dijo la nieta. Ante esta aseveración, Berthita confesó que le encanta cocinar y que “humildemente todos los platos me salen bien (sonríe), pero creo que la guatita es el que mejor me sale”.

En medio del buen ambiente que reina en el Mundial, estas tres generaciones planifican la participación para 2024, en la que esperan alcanzar los primeros sitiales. El torneo culminará el lunes 4 de diciembre con la gran final, en la que los ganadores se llevarán un premio de tres mil dólares y un trofeo que certifica que son los nuevos campeones mundiales.

