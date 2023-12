Carlos Vera será el tercer ecuatoriano en pelear en UFC

¡Un nuevo ecuatoriano peleará en UFC! Carlos Vera Santos, de 36 años, recibió un llamado de corto aviso para hacer su debut oficial en la compañía, este sábado 9 de diciembre. Su rival será el peruano Daniel Marcos, quien llega invicto como profesional con un récord de 15-0. El enfrentamiento será parte de la cartelera de UFC Vegas 83

El combate será en la categoría de peso Gallo (135 libras), la misma en la que su compatriota, el máximo representante tricolor de artes marciales mixtas, Marlon 'Chito' Vera, podría ser campeón el próximo 9 de marzo, cuando enfrente a Sean O' Malley.

Vera fue parte de la temporada 31 del reality The Ultimate Fighter, en el que un grupo de peleadores disputaban por conseguir un contrato con UFC. El mantense formó parte del equipo de Conor Mcgregor, quien fue entrenador. El grupo rival fue comandado por Michael Chandler.

El resultado no fue positivo para Carlos, quien cayó derrotado ante Brad Katana vía decisión unánime tras dos asaltos. Mcgregor se mostró muy frustrado con el resultado, y se quejó de que los combates del reality duren solo dos rounds.

36 años es una edad poco común para hacer un debut en UFC, sin embargo el ecuatoriano contó a EXTRA, previo a su combate en el TUF 31, que se sentía en excelente condición para desempeñarse dentro de la jaula más importante del mundo.

Tengo 35, pero estoy guapísimo (ríe). En realidad me siento muy bien, mi cuerpo no tiene lesiones graves y me estoy en la mejor forma de mi carrera. Mi juego ha evolucionado mucho y lo voy a demostrar, me gusta cuidarme y no recibir demasiado daño".



Carlos Vera, peleador ecuatoriano