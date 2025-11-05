Mundial 2026: Estas son las 22 selecciones que ya tienen nueva camiseta

La marca alemana Adidas presentó las nuevas camisetas de las selecciones mundialistas con las distintivas tres franjas

Las camisetas que utilizarán algunas de las selecciones clasificadas a la Copa Mundial 2026.

Adidas publicó oficialmente este miércoles 5 de noviembre los diseños únicos de algunas de las camisetas de las selecciones que jugarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Dentro de la imagen de presentación, también se encuentran algunas selecciones que no clasificaron a la cita mundialista, como Chile, Perú y Venezuela.

22 son los paises a los cuales Adidas les hizo diseños diferentes en sus uniformes 'locales', entre las cuales se encuentran selecciones clasificadas, por clasificar y selecciones que se quedaron fuera. La lista la conforman:

Argelia Argentina Bélgica Chile Colombia Costa Rica Alemania Hungría Italia Japón México Irlanda del Norte Perú Qatar Arabia Saudita Escocia España Suecia Ucrania Emiratos Árabes Unidos Venezuela Gales

Como dato curioso, esta será la ultima camiseta que le hará Adidas a la selección alemana. La selección del país en donde se creó e inventó la marca Adidas, se vestirá con Nike a partir del 2027.

Argentina buscará la cuarta estrella mundialista con esta camiseta. @Argentina

Algunas de las nuevas camisetas cuentan con detalles 'retros', por ejemplo, la camiseta de la selección argentina tiene diferentes tonos de celeste en las franjas, que hacen referencia a las camisetas que vistió el país al ganar sus tres Mundiales: 1978, 1986 y 2022.

Por ahora, solo las 'jerseys' locales han salido a la luz, las visitantes están planeadas para mostrarse el 6 de marzo del 2026, a pocos meses de que se juegue el Mundial.

Para la fecha FIFA de noviembre del 2025 se espera que las 22 selecciones utilicen y promocionen esta nueva equipación, con tecnología 'Climacool', que es un sistema de ventilación y gestión de la humedad que utiliza tejidos transpirables con canales de ventilación para mantener al usuario fresco y seco durante la actividad física.

