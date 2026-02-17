Mónaco vs PSG: las alineaciones y previa del juego por la Champions League 2025-26

El equipo parisino tendrá bajas importantes, pero contará con Pacho, Dembélé, Doué y Vitinha

PSG busca avanzar a los octavos de final de la Champions League 2025-26.

París Saint Germain (PSG) inicia un nuevo desafío en la Champions League 2025-26. El equipo parisino, que cuenta con el ecuatoriano Willian Pacho, arranca la fase de clasificación a los octavos de final con el partido de ida del repechaje frente a AS Mónaco.

El compromiso se disputará este martes 17 de febrero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el Estadio Luis II.

Las bajas del PSG para el duelo ante Mónaco

Paris Saint-Germain, que es dirigido por el director técnico Luis Enrique, no podrá contar con los volantes Senny Mayulu y Fabián Ruiz, además del lateral izquierdo Quentin Ndjantou, todos ausentes por diferentes molestias físicas.

PSG es el actual campeón de la Champions League. EFE

A pesar de estas bajas, el PSG mantiene una plantilla de alto nivel competitivo. Las principales figuras del cuadro francés estarán disponibles para este choque clave. Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Vitinha liderarán el frente ofensivo y el mediocampo, respectivamente.

Además, el defensor ecuatoriano Willian Pacho apunta como titular en la zaga central, consolidándose como pieza importante en el esquema del entrenador español.

La alineación de PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho y Mendes; Vitinha, Neves y Zaire-Emery; y Kvaratskhelia, Dembélé y Doué.

Mónaco y sus ocho bajas para enfrentar al PSG

Por su parte, AS Monaco, dirigido por Sebastien Pocognoli, afronta este compromiso con numerosas bajas por lesión: Ansu Fati, Takumi Minamino, Kassoum Ouattara, Mohammed Salisu, Eric Dier, Lukas Hradecky, Christian Mawissa y Paul Pogba no estarán disponibles.

El equipo monegasco depositará su confianza ofensiva en Folarin Balogun, Maghnes Akliouche y Aleksandr Golovin, quienes serán los encargados de liderar el ataque local.

La alineación de Mónaco: Kohn; Vanderson, Teze, Faes y Caio; Zakaria, Camara, Golovin, Akliouche y Adingra; y Balogun.

¿Contra quién jugará el ganador: FC Barcelona o Chelsea?

El partido de vuelta se jugará el 21 de febrero de 2026 en el Parque de los Príncipes. El ganador de esta llave se enfrentará en los octavos de final a FC Barcelona o a Chelsea, equipo donde milita el ecuatoriano Moisés Caicedo.

Dónde ver EN VIVO Mónaco vs PSG en Ecuador

En Ecuador, el encuentro Mónaco vs PSG será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

