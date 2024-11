Moisés Caicedo vs Faustino Asprilla: ¿Números hablan más que palabras?

Moisés Caicedo del Chelsea volvió a demostrar por qué es uno de los mediocampistas más destacados de la Premier League en el encuentro ante el Leicester City, donde su equipo ganó 2-1 con tantos de Nicolás Jackson y Enzo Fernández, descontando Jordan Ayew.

El ecuatoriano fue el motor del equipo, entregando una actuación completa y dominante en el centro del campo.

Mientras Niño Moi, hacía de las suyas, en redes sociales sus fanáticos se la dedicaban al ex jugador colombiano, Faustino Asprilla, quien antes del partido de Colombia vs Ecuador dijo: "Para mí no es un jugador de $ 130 millones, es normalito"

Moisés Caicedo jugador de Ecuador en las calles de Barranquilla. FEF

Y es que lo que hizo Caicedo en la fecha 12 de la Premier, fue para el aplauso.

Técnico Universitario (2) vs Barcelona (2) EN DIRECTO: Minuto a minuto del partido Leer más

Precisión quirúrgica: El ecuatoriano completó el 100% de sus pases largos, demostrando una visión de juego excepcional y una capacidad para cambiar el ritmo del partido con pases filtrados. Además, su porcentaje general de pases completados fue del 94%, lo que refleja su dominio del balón y su capacidad para mantener la posesión.

Presencia en el área rival: Caicedo no se limitó a recuperar balones en su propio campo. Con 8 pases en el último tercio, demostró su ambición de participar en la creación de juego y su capacidad para llegar al área rival.

Sus 4 recuperaciones de balón, 1 intercepción y 2 de 3 barridas ganadas demuestran su compromiso defensivo y su capacidad para cortar los ataques rivales. Caicedo fue un auténtico líder en el centro del campo, recuperando balones y distribuyendo el juego con inteligencia.

El ecuatoriano se ha convertido en una pieza clave. Su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y llegar al área rival lo convierten en un jugador completo y muy difícil de marcar.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!