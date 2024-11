Asprilla critica a Moi Caicedo: "No es un jugador de $130 millones, es normalito"

El partido entre Ecuador y Colombia, que culminó con una victoria de la Tri 1-0 gracias a un golazo de Enner Valencia, se jugó la noche del 19 de noviembre, pero sigue dando de qué hablar. El nuevo protagonista en esta historia es Faustino "Tino" Asprilla, exjugador de la selección de Colombia y delantero destacado en los años 90, quien brilló en Europa. Ahora, convertido en comentarista deportivo para una cadena televisiva, ha dado su opinión sobre el encuentro, sumando un nuevo capítulo a la discusión.

Ahora, el Tino Asprilla, quien comenta para ESPN, dejó escapar algunas declaraciones sobre Moisés Caicedo. Sin embargo, esas palabras fueron pronunciadas antes de que el "Niño Moi" se enfrentara a Colombia, y, como era de esperar, terminó siendo la gran figura del partido contra los cafeteros.

Lo que dijo Tino Asprilla

Porque el ex futbolista colombiano Faustino Asprilla, dio una opinión sobre Moisés Caicedo.



Lo que comentó Asprilla fue: “Moisés Caicedo no es un jugador de 130 millones de dólares” y, por si eso fuera poco, añadió dos palabras más a su crítica: “es normalito”.

Luego, al parecer, Asprilla se dio cuenta de la magnitud de sus palabras. Ante la pregunta de sus colegas sobre si Moisés Caicedo era mejor que el exjugador cafetero David "Cachaza" Hernández, respondió: “Caicedo es un poquito mejor”.

Antes de las declaraciones de Asprilla, los periodistas de la cadena Win Sports también expresaron su opinión sobre el partido: “Ecuador no mereció perder y Colombia no mereció ganar. No me da miedo decirlo, la derrota es injusta”. Además, sorprendidos por la actuación del arquero ecuatoriano, comentaron: “Galíndez no sabe cómo lo sacó, se le apareció la virgen. Nos tocó perder porque el fútbol es así”. La victoria de Ecuador sobre Colombia en Barranquilla sigue generando conversación y, sin duda, continuará siendo tema de debate por mucho tiempo.

