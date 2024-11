Liga de Quito: Esta es la negligencia legal que pone en riesgo la etapa

Liga de Quito trabaja contra reloj para construir una apelación que le permita recuperar los tres puntos que le fueron restados por obligaciones vencidas. El cuadro albo no presentó en el plazo establecido los pagos a sus exjugadores Franklin Guerra y Renato Ibarra, por lo que la Comisión Disciplinaria de la FEF aplicó la sanción de resta de puntos que determina el reglamento.

El asunto generó una ‘bomba’ a la interna de Liga, pues el presidente Isaac Álvarez se encontraba esos días en Europa, atendiendo compromisos relacionados a posibles negociaciones de jugadores; de ahí que la noticia cayó muy mal en la dirigencia, y según pudo conocer EXPRESO, el abogado encargado de estos temas se encuentra en riesgo de perder su trabajo por la negligencia.

La apelación que pretenden poner

Inmediatamente conocida la sanción, se dispuso la contratación de un estudio jurídico externo para llevar adelante la apelación, para lo cual el equipo cuenta con un plazo de siete días a partir de recibir el parte de la Comisión Disciplinaria. Dicho documento ya fue recibido por LDU y se prepara toda la documentación, que sería presentada formalmente ante el Tribunal de Apelaciones, a más tardar, el lunes.

El principal argumento de la apelación, según pudo conocer este medio y que deslizó el propio Álvarez en un video a través de las redes oficiales del club, será que Liga no faltó al plazo en cuanto al pago pendiente con Franklin Guerra, pues habría ejecutado una transferencia al jugador el 14 de octubre. Pero la notificación llegó al día siguiente, cuando el cuadro capitalino jugaba con la Sub-13. La norma dice que se debe notificar el pago hasta las 18:00 del día previo al primer partido de la jornada.

Los fundamentos que pueden esgrimirse, según expertos

Isaac Álvarez, presidente de Liga, habría estado en Europa durante los sucesos. Archivo

Para el jurista Giovanny Cárdenas, experto en derecho deportivo, en la cuestión de los plazos está fundamentada la sanción, más allá de que el club, efectivamente, transfirió dentro del plazo. “El pago se realizó, no hay un incumplimiento en eso, pero hay resoluciones previas que determinan que se pague en una fecha específica y eso es lo que no cumplieron. En la formalidad, no pudieron probar que el pago se hizo en las fechas dispuestas y esa es la clave de la sanción”, dijo.

Cárdenas enfatiza, enmarcado en el caso de Guerra, que “la sanción va por el incumplimiento de las fechas, no por el incumplimiento de pago” y que, si los abogados a cargo de la apelación quisieran contrarrestar este hecho, se deberían tener documentos con fecha previa al plazo, que prueban que hubo un pago o un acuerdo.

Por su parte, Ramiro Salazar, otro abogado consultado por EXPRESO y que trabaja con varios futbolistas en casos de deudas, opina que Liga de Quito podría ampararse en el artículo 151 del Reglamento Disciplinario de la FEF, pues “en la lectura simple de la norma no cabría, para la falta de notificación, una sanción que está determinada para la falta de pago”. El jurista considera que se puede sostener una apelación con este argumento, ya que “por ningún lado del reglamento dice, de manera explícita, que existe sanción por la no notificación”.

Abogado de Ibarra sí avisó

Según pudo conocer EXPRESO a través de la interna del club, todo se produjo por una negligencia del encargado jurídico, que no reparó en que Liga tenía participación con la Sub 13 el viernes 15 de noviembre. Por eso la notificación del pago a Franklin Guerra llegó tarde, y, de hecho, la documentación probatoria completa fue enviada apenas el último lunes, pues los albos habían cumplido la totalidad de la deuda con su exzaguero en dos partes.

Curiosamente, Liga de Quito se libró del mismo problema en el caso de Renato Ibarra gracias al abogado del futbolista, quien sí avisó en el plazo establecido. En un correo electrónico enviado el jueves, Andrés Holguín comunica de manera directa a Iván Cobeña, quien preside la Comisión Disciplinaria, que su representado aceptó extender el plazo de pago a LDU hasta este 23 de noviembre.

De lo contrario, Liga debería estar afrontando una apelación aún más compleja, pues, para casos de acuerdos de pago, a decir de Ramiro Salazar, las pruebas de que existieron requerirían otros elementos como “una declaración bajo juramento del jugador, o si existieron testigos del acuerdo”.

Barcelona e Independiente, los beneficiados

Los jugadores de Barcelona en el entrenamiento de este jueves 21 de noviembre. Cortesía

Con el triunfo de Liga de Quito sobre Independiente del Valle en la última jornada se daba por hecho, aunque no matemáticamente, que sí habría final y que Liga de Quito tenía el camino listo para ser ganador de la etapa. Sin embargo, la sanción abrió las posibilidades y el equipo ‘torero’ revivió para la disputa de la punta, en tanto que los ‘rayados’ vuelven a considerar la opción de no tener final.

Antes de conocerse la sanción hacia Liga de Quito, la penúltima jornada tenía horarios unificados por los intereses en cuanto a la punta y los del descenso, y curiosamente, a pesar de este hecho, no se moverán. Tras la sanción, Barcelona vuelve a tener posibilidades y debería entrar en la misma planificación que los duelos Independiente del Valle - Macará, y el Universidad Católica - Liga de Quito, que se jugarán el domingo a las 15:30.

Según una fuente de la Liga Pro consultada por este medio, no se pueden unificar más que cuatro partidos por temas de la logística del sistema VAR (video asistencia arbitral). La capacidad de equipos tecnológicos, por cantidad, no puede proveer el sistema para un quinto partido a la misma hora.

Barcelona jugará su cotejo ante Técnico Universitario el sábado, en la jornada unificada por definición de descenso y cupos internacionales, dejando a Liga de Quito, Independiente y la misma Universidad Católica -igualada con 23 puntos a BSC- la posibilidad de jugar con resultado conocido de un rival que volvió a ser directo.

