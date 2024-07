Moisés Caicedo fue el mejor ante México: video de sus jugadas durante el partido

La selección ecuatoriana de fútbol empató 0-0 con México en un partido disputado en el Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona, como parte de la última jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024. El encuentro, que dio paso a la clasificación de la Tricolor a cuartos de final, tuvo como protagonista a Moisés Caicedo.

'Niño Moi' fue titular en el crucial partido contra los aztecas y se destacó como el mejor jugador de Ecuador, asegurando así el avance a la siguiente fase del torneo. El centrocampista tricolor también recibió el reconocimiento del Chelsea, su actual equipo, por su brillante actuación.

Esta es la segunda vez en esta Copa América que Moisés Caicedo recibe esta distinción. Anteriormente, también fue reconocido con este galardón frente a Jamaica y fue incluido en el equipo ideal de esa jornada.

En el empate contra México, 'Niño Moi' destacó tanto en la creación de jugadas como en la recuperación. Por su actitud y desempeño, Conmebol decidió premiarlo nuevamente como el Jugador Más Valioso (MVP).

Caicedo logró completar el 89 % de sus pases, demostrando la precisión y seguridad que aporta a sus compañeros cuando tiene el balón. En su posición, es reconocido como uno de los mejores del mundo.

"Se los daría a mis compañeros y yo me quedaría sin nada. La verdad, el esfuerzo que han hecho mis compañeros ha sido increíble y me sacó el sombrero ante ellos", dijo el jugador luego de recibir el reconocimiento.

Discusión entre Moisés Caicedo y Carlos Gruezo

Carlos Gruezo, jugador de la selección ecuatoriana, se volvió viral después de que un video mostrara una discusión y gestos con su compañero Moisés Caicedo, conocido como 'Niño Moi', al término del partido contra México en la Copa América 2024. El clip se difundió rápidamente en redes sociales, provocando controversia y preocupación entre los aficionados.

La prensa logró abordar a Moisés Caicedo después del incidente, quien minimizó la situación. "No pasa nada, todo quedó en la cancha. Ahora estamos muy contentos por haber clasificado a cuartos", declaró Caicedo, intentando apaciguar los ánimos y enfocar la atención en el logro del equipo. Su actitud conciliadora no evitó que en Twitter (ahora X), los comentarios se llenaran de apoyo hacia él, con la frase "Con Niño Moi no te metas Gruezo" siendo recurrente entre los usuarios.

A pesar de la disputa, Moisés Caicedo fue reconocido como el mejor jugador del partido por los organizadores de la Copa América, destacando su excepcional desempeño en el campo. Este premio subraya su importancia en el equipo.

La victoria de Ecuador sobre México y la clasificación a los cuartos de final han sido motivo de celebración, pero el incidente entre Gruezo y Caicedo ha introducido un elemento de tensión. La respuesta del público en redes sociales muestra un claro respaldo a Caicedo, mientras Gruezo enfrenta críticas y llamamientos a la calma.

