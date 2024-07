¿Cuándo será el partido de Ecuador y Argentina en Copa América 2024?

México y Ecuador empataron este domingo 30 de junio un partido que definía al segundo clasificado a cuartos por el grupo B de la Copa América y que le dio el pase a la Tri, y ahora se enfrentará con Argentina en Houston, este jueves 4 de julio.

Angelo Preciado de Ecuador (L) y Julián Quiñones de México (R) en acción durante el partido de fútbol del grupo B de la CONMEBOL Copa América 2024 entre México y Ecuador en Glendale, Arizona, EE.UU., el 30 de junio de 2024. EFE

México quedó eliminado de la Copa América después de haber anotado un gol en el partido inaugural del grupo B a Jamaica.

Terminó su campaña con cuatro puntos.

¿Cuándo jugará Ecuador con Argentina?

Ecuador disputará el pase a la semifinal con Argentina el 4 de julio a las 20:00 (hora de Ecuador).

El cuadro albiceleste clasificó como primero del grupo A, por lo que se medirá contra la tricolor que logró su pase como segunda del grupo B. Los campeones del mundo consiguieron tres victorias consecutivas para lograr su boleto a los cuartos de final.

Sobre esta cita con la campeona del mundo y vigente campeona de la Copa América, en el estadio NRG de Houston, Félix Sánchez señaló que intentarán competirle.

"No hay rival mejor que este y sabemos la dificultad que va a tener. Es otra final con Argentina, intentar competir contra el mejor jugador del mundo y contra el mejor equipo del mundo... que a pesar de haber ganado todo sigue teniendo hambre".

"Mis jugadores lo van a dar todo ante Argentina. Si nos alcanzará o no, no lo sé. Somos once contra once y haremos todo lo posible, la tarea es difícil pero el equipo está con ganas de jugar ese partido", concluyó Sánchez.

Así está la tabla de posiciones en Copa América

¿Cuándo fue el último partido entre Ecuador y Argentina?

La última vez que se enfrentaron Ecuador y Argentina fue en un encuentro amistoso, previo al inicio de la Copa América. El resultado fue 1-0 a favor de los campeones del mundo.