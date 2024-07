A México le faltó contundencia en Copa América 2024: ¿Continuará Jaime Lozano?

El seleccionador de México dice que su continuidad en el banquillo del Tri no depende de él

México no logró clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024 tras empatar 0-0 con Ecuador en un decisivo y emocionante partido. Enfrentando un ambiente hostil y pesimista por parte de los hinchas y medios de comunicación, el equipo mexicano no superó las expectativas.

La presión era alta, ya que se jugaban su pase a la segunda ronda del torneo, y la exigencia de los aficionados incluía la salida del seleccionador Jaime Lozano si no se conseguía un buen resultado.

El regreso de México a la Copa América, después de no participar en la edición de 2021, no era el más prometedor. Iniciaron el torneo con una victoria poco convincente de 1-0 sobre Jamaica, considerado el rival más débil del Grupo B. La situación se complicó aún más con la derrota por 1-0 ante Venezuela, lo que dejó a los mexicanos en una posición crítica, necesitando una victoria sobre Ecuador para avanzar.

Angelo Preciado de Ecuador (L) y Julián Quiñones de México (R) en acción durante el partido de fútbol del grupo B de la CONMEBOL Copa América 2024 entre México y Ecuador en Glendale, Arizona, EE.UU., el 30 de junio de 2024.

México ya había vencido a Ecuador en varias ocasiones

De los 25 partidos que México y Ecuador han disputado en total, entre amistosos, copas América y mundial, México se ha impuesto en 15 oportunidades, solamente ha perdido en cuatro y ha empatado seis veces. ¿Qué había pasado en Copa América?

Ecuador 1993 Semifinal Ecuador 0 - México 2

Bolivia 1997 Cuartos de final México 1 - Ecuador 1

Perú 2004 Fase de grupos México 2 - Ecuador 1

Venezuela 2007 Fase de grupos México 2 - Ecuador 1

Chile 2015 Fase de grupos México 1 - Ecuador 2

Estados Unidos 2024 Fase de grupos México 0 - Ecuador 0 (Clasificó Ecuador)

¿Qué dice Jaime Lozano?

El seleccionador de México, Jaime Lozano, afirmó este domingo que a su equipo le "faltó contundencia" ante Ecuador y que su continuidad en el banquillo del Tri no depende de él.

En la conferencia de prensa posterior al partido en el que México quedó eliminado de la Copa América al empatar sin goles con Ecuador, Lozano no quiso evaluar el arbitraje del guatemalteco Mario Escobar.

"No me gusta hablar del arbitraje. Es lo que es, cada vez hay más tomas, hay VAR, cada vez el fútbol tiene mas herramientas para tomar buenas decisiones. Luchamos hasta donde pudimos. Si hubo un golpe o una mano, para el VAR o el árbitro no fue suficiente y acá estamos".

Consideró, además, que su equipo siempre fue adelante contra Ecuador. "No se cumplió el objetivo que era avanzar y estar en cuartos, pero el equipo ganó en ciertos aspectos. Siempre fue adelante y propuso, pero nos faltó contundencia y claridad".

Al ser consultado si cree en su capacidad para dirigir a México en el Mundial de 2026 respondió que sí. "Siempre. Evidentemente si no se cumple el objetivo es natural dudar de mi continuidad, pero si los jugadores creyeron hasta el final es por algo. Esa decisión no me corresponde a mí, yo haré un informe y ellos decidirán. Hoy nos hemos quedado en la orilla".

