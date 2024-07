"Con 'Niño Moi' no te metas": le dicen a Gruezo tras disputa con Moisés Caicedo

Carlos Gruezo, jugador de la selección de Ecuador, se ha convertido en tendencia tras un video viral que lo muestra discutiendo y manoteando con su compañero Moisés Caicedo, conocido como 'Niño Moi', al finalizar el partido contra México en la Copa América 2024. El clip, que rápidamente circuló en redes sociales, ha generado controversia y preocupación entre los aficionados.

Cruce entre Carlos Gruezo y Moisés Caicedo, ojalá lo solucionen en el camerino como debe de ser. pic.twitter.com/PLMTiSrBQa — Andrés Illingworth (@aillingworth96) July 1, 2024

La prensa logró abordar a Moisés Caicedo después del incidente, quien minimizó la situación. "No pasa nada, todo quedó en la cancha. Ahora estamos muy contentos por haber clasificado a cuartos", declaró Caicedo, intentando apaciguar los ánimos y enfocar la atención en el logro del equipo. Su actitud conciliadora no evitó que en Twitter (ahora X), los comentarios se llenaran de apoyo hacia él, con la frase "Con Niño Moi no te metas Gruezo" siendo recurrente entre los usuarios.

Moisés Caicedo sobre el cruce de palabras con Carlos Gruezo.#LaCopaEnRadioactiva 🏆🇺🇸 pic.twitter.com/FM3VboLPH6 — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) July 1, 2024

A pesar de la disputa, Moisés Caicedo fue elegido el mejor jugador del partido por parte de los organizadores de la Copa América, destacando su desempeño excepcional en el campo. Este reconocimiento refuerza su importancia en el equipo.

La victoria de Ecuador sobre México y la clasificación a cuartos de final han sido motivos de celebración, pero el incidente entre Gruezo y Caicedo ha añadido un elemento de tensión. La reacción del público en redes sociales muestra un claro apoyo a Caicedo, mientras Gruezo enfrenta críticas y llamados a la calma.

"Carlos Gruezo un jugador limitado que toda la vida ha jugado en equipos pequeños quiere pelear contra Moisés Caicedo, el ecuatoriano más caro de la historia y nuestro mejor jugador hoy por hoy. Deben expulsar a Gruezo", escribe @Gracianismo. Mientras que @Soldadodelidolo dice "Gruezo poco a poco se está ganando el título del ecuatoriano más detestado del planeta. Cómo te vas a meter con Moisés Caicedo".

Caicedo prefiere pensar en Argentina

El centrocampista Moisés Caicedo, tras la clasificación de Ecuador a los cuartos de final de la Copa América, no se detuvo mucho en las celebraciones y evaluó el próximo desafío contra el campeón Argentina como "un partido muy complicado".

Caicedo, jugador del Chelsea inglés, señaló que ambos equipos se conocen bien y que enfrentar a la Albiceleste no será fácil, pero destacó la fortaleza del grupo ecuatoriano.

Caicedo, de 22 años, comentó que el empate sin goles con México en la última jornada del grupo B fue muy disputado y causó un gran desgaste físico. Sin embargo, confió en la capacidad de recuperación de la selección ecuatoriana para enfrentar a Argentina, mostrando optimismo y determinación de cara al próximo enfrentamiento.