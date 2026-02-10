Expreso
Moisés Caicedo
Moises Caicedo fue galardonado como mejor jugador del Chelsea FC la temporada pasada. Cortesía

Moisés Caicedo en la Premier League: ¿Dónde ver la gala de premios de Londres?

El ecuatoriano será el protagonista en la gala anual de los premios de la Premier League en Londres

Moisés Caicedo está nominado a uno de los premios más importantes del fútbol inglés. El volante ecuatoriano se encuentra en la categoría Mejor Jugador del Año en Premier League (2025-2026) en los London Football Awards 2026.

De acuerdo con los registros, estas premiaciones tienen más de 10 años galardonando a deportistas que participan temporada a temporada en la Premier League inglesa con equipos londinenses. En esta ocasión, Caicedo fue nominado en la categoría más importante de la gala, nominación que comparte junto a: Declan Rice (Arsenal), Harry Wilson (Fullham), Igor Thiago (Brentford) y Jurriën Timber (Arsenal).

La temporada pasada, Cole Palmer, compañero de Moisés Caicedo en el Chelsea, se consagró como ganador del premio. En la gala se entregan múltiples distinciones, entre ellas: Gerente del Año, Portero del Año, Jugador Joven Masculino del Año y Jugadora Joven del Año, entre otras categorías.

El sistema de votación se basa en un jurado especializado, conformado por exjugadores, periodistas, locutores y profesionales de la industria del fútbol de Londres. Además, el proceso de evaluación contempla el desempeño tanto de la Premier League como de la Liga Femenina de Inglaterra (Women’s Super League).

¿Cuándo y dónde serán los London Football Awards 2026?

cole palmer
Cole Palmer fue el ganador anterior de la categoría en la que esta nominado Moisés Caicedo.cortesía

La gala de los London Football Awards 2026 será el jueves 5 de marzo en el Exhibition White City, Londres. Moisés Caicedo estará presente junto a Estevao en representación de la plantilla masculina del Chelsea FC, quien fue nominado como Mejor jugador joven del año. Los detalles sobre la transmisión del evento por el momento no están disponibles.

Millie Bright, Wieke Kaptein, Alyssa Thompson y Keira Walsh, quienes son parte del equipo femenino de los Blues, también estarán presentes el día del evento.

