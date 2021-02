Los moda de los futbolistas en los premios de la LigaPro

Los premios LigaPro es la noche de gala del fútbol ecuatoriano, donde los jugadores, entrenadores y directivos dejan la vestimenta deportiva y sacan lo mejor del closet para lucir los ‘outfits’ acordes al evento.

Es por eso que EXPRESO invitó a dos especialistas en imagen para que determinen si los invitados cumplieron con su objetivo de destacar también fuera de la cancha con sus atuendos. Seis representativos personajes pasaron por la radiografía en la noche en la que se galardonó a lo mejor del balompié nacional.

Samantha Abad, asesora de imagen y Laura Serrano, periodista deportiva y especialista en moda, comentan si el outfit elegido por ellos, estuvo o no a la altura del evento.

Fabián Bustos, técnico de Barcelona

Fabián Bustos, en la pasarela de los premios Pro. Freddy Rodriguez

Samantha: “Elección de colores correcta para el evento; sin embargo podría haber elevado su outfit con un pañuelo. Falta entallar mejor el traje para que se vea prolijo”.

Laura: “Impecable su traje, es sobrio y elegante”.

Alfaro Moreno, presidente de Barcelona

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, pasa por la alfombre roja del evento. Freddy Rodriguez

Samantha: “Su outfit no está acorde al evento, los zapatos deportivos blancos y la camisa básica son elementos para un traje casual y no para una premiación”.

Laura: “Es muy sencillo para la ocasión, pero tiene buena pinta, eso lo salva”.

La imagen es tu carta de presentación. Siempre uno debe de cuidar todos los detalles al momento de vestir.

Samantha Abad, asesora de imagen

Damián Díaz, volante de Barcelona

Damián Díaz, mediocampista de Barcelona, fue elegido, entre otras cosas, el Mejor Jugador de la LigaPro. Freddy Rodriguez

Samantha: “Outfit no acorde al evento, usar zapatos slip on y camisa básica son piezas de vestir casuales. El color del traje no es apropiado”.

Laura: “Optó por un color diferente le queda muy bien el look. Los zapatos creo hay mejores modelos en ese estilo para combinar, pero no está mal”.

William Riveros, defensa de Barcelona

Williams Riveros, de Barcelona, fue elegido como uno de los mejores del torneo. PERIODISTA : JERSON RUIZ FECHA : 17/02/2021 Agencia (ag-extra) Freddy Rodriguez

Samantha: “Traje entallado, sin embargo la basta del pantalón le queda corta por encima del zapato (debe caer sobre el pantalón); ha escogido colores sobrios, pero la tonalidad del gris no es el apropiado para un evento nocturno”.

Laura: Su cabello está bien cuidado y tiene porte, pero le faltó un poco de tela en las bastas del pantalón”.

Uno tiene la imagen de los jugadores y entrenadores siempre con un estilo deportivo. Verlos así es distinto y llama la atención. Laura Serrano, especialista en moda

Javier Burrai, arquero de Barcelona

Javier Burrai, golero de Barcelona, con un estilo clásico en la ceremonia Freddy Rodriguez

Samantha: “Buen talle del traje y vestido para la ocasión: usó corbatín y zapatos de cuero; colores adecuados para el evento”.

Laura: “Impecable Burrai. El mejor look de la noche. Ese traje le queda perfecto”.

Segundo Castillo, exseleccionado nacional

El exjugador Segundo Castillo fue galardonado por su trayectoria en el fútbol ecuatoriano. Freddy Rodriguez

Samantha: “Excelente elección de colores y diseño, pero los zapatos deportivos le restan elegancia a su outfit”.

Laura: “Definitivamente este look no me parece acorde al evento, hubiera optado por algo más clásico y los zapatos no pegan”.

Kitu Díaz, el mejor del 2020

Damián Díaz fue el ganador del Premio Pro al mejor jugador del 2020 y además del trofeo se llevó un anillo y lucirá un parche en su camiseta en todos los partidos de LigaPro 2021.

Los otros premiados fueron:

-Mejor arquero: Javier Burrai. Mejores laterales: Byron Castillo y Beder Caicedo.

-Mejor defensa central: Williams Riveros.

-Mejores volantes: Sebastián Rodríguez y Damián Díaz.

-Mejor delantero: Cristian Martínez.

-Mejor DT: Fabián Bustos.

Jugador revelación: Moisés Caicedo.

-Integrantes del 11 ideal de la LigaPro 2020: Javier Burrai; Byron Castillo, Williams Riveros, Moisés Corozo, Beder Caicedo; Sebastián Rodríguez, Moisés Caicedo, Damián Díaz, Víctor Figueroa; Cristian Martínez y Gonzalo Mastriani.

-Mejor gol: Damián Díaz (ante Olmedo).

-Mejor celebración: Jonathan Álvez.

-Premiación a la trayectoria a: Dussan Draskovic, Duffer Alman, Daniel Viteri, Segundo Castillo, Frickson Erazo, Marcos Mondaini, Raúl Gómez Amador y Miguel Almeida.

-El Premio Carlos Luis Morales, a Javier Burrai; mientras que el Premio Ermen Benítez, al goleador Cristian Martínez Borja.