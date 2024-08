Miguel Parrales: Beccacece puede aprovechar su buen momento

Ecuador presenta problemas con los delanteros. Enner Valencia y Jordy Caicedo andan con el arco cerrado, Kevin Rodríguez está lesionado y las opciones cada vez son menos. Quedan Leonardo Campana y Miguel Parrales para que se hagan cargo de la ofensiva de Ecuador para enfrentar a Brasil y Perú, por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

En estos momentos, Parrales, de 28 años, es el hombre gol en LigaPro. No ha parado de anotar tantos desde que llegó a Orense: en cuatro partidos ha marcado seis goles. Registra dos dobletes contra zagas duras como las de Aucas y Barcelona.

EXPRESO conversó con tres exfutbolistas que siempre jugaron a la ofensiva, como Édison Maldonado, José Gavica y Carlos Alfaro Moreno.

Osito Maldonado, exdelantero de varios equipos como Aucas y Barcelona, y que tuvo un paso por la Tri, comentó que “los delanteros para ser convocados deben estar en buen momento, y Miguel Parrales se lo merece. Los nueves trabajan en base a sus goles y llevarlo a la Tri sería bueno. Es el momento de darle la oportunidad para este llamado, seguro que con dos microciclos se puede adaptar”.

