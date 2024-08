Gonzalo Plata, cada vez más cerca de jugar en Brasil: ¿Llegará a Flamengo?

La 'novela' del traspaso de Gonzalo Plata desde el fútbol catarí al brasileño podría llegar a su fin en las próximas horas. Ya existiría un acuerdo de palabra entre Flamengo y Al-Sadd por el vínculo definitivo del jugador ecuatoriano, esto luego de varias semanas en que extraoficialmente se conocía que el club de Río de Janeiro insistiera por consolidar el refuerzo.

Lea también: Jeremy Sarmiento anota para Brighton: ¿Cómo lo hizo?

Jeremy Sarmiento, distinguido como el jugador del partido en Brighton Leer más

Todavía ninguna de las partes interesadas ha expresado por los medios oficiales este acuerdo, el cual fue afirmado en X por el César Luis Merlo, periodista reconocido por dar a conocer los fichajes de equipos del continente. Él aseguró que "le compran el pase y firmará un contrato a largo plazo".

Semanas atrás trascendió la información que Flamengo habría ofertado a Al-Sadd, sin embargo no habría satisfecho el monto propuesto al querer recuperar lo pagado por Plata ($ 12 millones). Posteriormente la institución brasileña habría negociado porcentajes del pase y parámetros de cumplimientos deportivos individuales.

El ecuatoriano Gonzalo Plata ha tenido regularidad en Al-Sadd de Catar cortesía

Una mala relación entre Gonzalo Plata y Al-Sadd

La prensa internacional se hizo eco de que Gonzalo Plata y los directivos del equipo catarí no tendría una buena relación, razón por la que fue marginado del plante principal y no era considerado en los compromisos. Esto no fue afirmado, ni desmentido por las partes.

🚨Hay acuerdo de palabra para que Gonzalo Plata juegue en Flamengo.

*️⃣Le compran el pase y firmará un contrato a largo plazo.

ℹ️Para @StudioFutbol ➡️ https://t.co/olEc8zjtF2 pic.twitter.com/7VctpPa5E7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 28, 2024

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!