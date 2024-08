Alfaro Moreno por acreditación: "No me tragan ni yo tampoco, no los puedo ni ver"

La FEF no le dio la credencial para el partido Ecuador vs Perú

El encuentro de la selección de Ecuador ante Perú para el 10 de septiembre por la fecha 8 de las eliminatorias al Mundial 2026, ya tiene la primera polémica. Ojo, y no se trata del llamado de algún jugador que está lesionado o ha sido pedido.

Aquí lo dijo todo Alfaro Moreno

"NO ME TRAGAN, NI LOS TRAGO, NO LOS PUEDO NI VER!"

"La FEF me negó la acreditación para el partido Ecu vs Perú. Yo sé que no me tragan ni yo tampoco, no los puedo ni ver! Pero primero esta la selección! Así actuaba Nerón y terminó con Roma en llamas"

El relajo es por una credencial que Carlos Alfaro Moreno, presentador deportivo, solicitó a la Federación Ecuatoriana y esta le dijo que no. Ese motivo fue suficiente para que Alfaro Moreno dijera: "La FEF me negó la acreditación para el partido Ecuador vs Perú. Yo sé que no me tragan ni yo tampoco, no los puedo ni ver, no los trago".

Ecuador jugará en Quito ante Perú. EFE

Alfaro Moreno fue presidente de Barcelona hasta el 2023, y luego tuvo un cruce de palabras con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Y aquí viene la parte más bomba, cuando Alfaro Moreno comentó el "por qué no se llevan": "Eso fue obvio desde charlas personales, hasta conversaciones personales, a veces eso pasa. A veces uno se lleva bien con unas u otras personas. Me quisieron imponer algo, no accedí por la institución que representaba (Barcelona). No me tragan ni los trago".

El ex dirigente además dejó en claro su apoyo a la Tricolor: "Pero primero está la selección de Ecuador y me considero un ecuatoriano más desde hace 30 años. Queremos lo mejor para la selección, lo mejor para el país. Muchísimas bendiciones y que les vaya muy bien" y al final se lanzó un dardo: "así actuaba Nerón y terminó con Roma en llamas". Hasta ahora la FEF no ha dicho nada sobre esta credencial.

