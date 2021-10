Miguel Ángel Loor ríe más de lo que parece. Reconoce que estar al frente de LigaPro es una tarea dura con muchos “palos” y no tanta “valoración” del público. Su ciclo acaba en diciembre de 2022, pero hoy está en lucha para que se respete el contrato con Goltv (al que le restan seis años) para dejarle el camino allanado al próximo que se siente en su silla. Atendió a EXPRESO en su despacho y habló de todo.

- Vuelve el público a LigaPro.

-Sí, estamos contentos de que vuelvan. Son dos pilotos: uno en Guayas y otro en Pichincha, Aucas contra Católica y Emelec contra Orense.

La Caldera del Capwell, lista para recibir a 11.500 hinchas de Emelec Leer más

- ¿Cómo así decidieron que sea en el estadio de Emelec?

-Para que no digan que no me gusta Emelec (ríe). Hicimos fuerzas para que se juegue en el Capwell. Hablé con sus dirigentes para preguntarles si estaban de acuerdo, porque se viene el Clásico y queremos tener todo listo. Además, el hincha de Emelec merece ver a su equipo, ganó la etapa y no lo disfrutó. Qué mejor que sean los primeros en ir al estadio. Se lo merecen.

- ¿Es cierto que hay riesgo de ruptura del contrato de Goltv y que hay una puja de dirigentes que buscan eso?

-La verdad, de frente, ningún dirigente me lo ha dicho: “quiero romper el contrato”. Pero hay acciones que indican o sugieren que van por ese camino. De lo conversado con Goltv hay cero chances de que se vayan. Sí es verdad que tienen que cumplir con lo adeudado (10 millones de dólares) para que los clubes estén mejor. El 4 de noviembre habrá una reunión con los máximos de Goltv, presencial, para llegar a un acuerdo con LigaPro, que es la dueña del contrato.

- ¿FEF no tiene nada que ver con el contrato por derechos de TV?

Los pecados de Alfaro en la amarga derrota de Ecuador ante Venezuela Leer más

-100 % es de LigaPro. Es como si mañana LigaPro empieza a preguntar por el contrato de la FEF con el Canal del Fútbol y pedirle cuentas. La idea es que nos respetemos y marquemos la cancha. Si mañana existiere una idea positiva, lo mejor es conocerla e ir en ese rumbo; pero hasta hoy, nada.

- Pero hubo una reunión de FEF en la que hablaron de los derechos de TV.

-El jueves pasado hubo una convocatoria a una reunión de trabajo de FEF y empezaron a hablar de los derechos de TV. Raúl Gómez (dirigente de Emelec) les dijo que no tenía sentido hablar de eso, que es un problema de LigaPro, y estuve de acuerdo con él, pero tampoco quería que piensen que tenemos algo que esconder y lo hablamos. Barcelona pidió la palabra y dijo que respaldaba 100 % el contrato de Goltv y LigaPro.

El presidente de LigaPro reconoce que hay acciones que no le agradan y que intentan amenazar el contrato con Goltv. Juan Faustos / Expreso

Neymar: "Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial; no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol" Leer más

- ¿No ha intentado a hablar con gente de FEF sobre el tema?

-No entiendo por qué tengo que conversar con la gente de la FEF por este tema. No entiendo. Si es que existiere, porque dejo claro que no afirmo, si existiere (razón de dirigentes para romper el contrato con Goltv), cuál sería el motivo. Ellos tienen sus derechos de TV y ahí deben enfocarse. Yo no me enfoco en la convocatoria de la selección, no me interesa, solo como ecuatoriano hincha, pero no como dirigente. A mí me interesa lo que pasa en LigaPro.

-Jaime Estrada quiere volver a la FEF, pero no se lo han permitido. Usted que trabajó con los responsables de esta cruzada, ¿qué piensa de lo que está sucediendo?

-A mí no me gusta opinar sobre acciones de otros hasta conocer motivos y la legalidad, por lo visto, suena un poco contradictorio el hecho de que alguien que está sancionado no pueda volver o no lo dejen volver por no asistir a sesiones. Es contradictorio y no se necesita ser abogado. A partir de ahí, lo que he sugerido es que se sienten y conversen porque entiendo que Jaime Estrada, que es mi amigo, no tiene intenciones de conflicto, me lo ha dicho. Pero las acciones que él tome a partir de las resoluciones de la FEF, le corresponden a él.

- ¿Es posible unir el fútbol ecuatoriano?

-El fútbol tuvo un cambio salvaje cuando se fue Luis Chiriboga. Desde que se fue quedaron los clubes libres y a mi corta edad me tocó tratar de unir a todos ellos, muy difícil. Porque cuántas veces pidieron sacar a Chiriboga. Este es el país del tumbe, todos se quieren tumbar y tienes que ver cómo te aguantas para que no te toque y eso te mantiene en tensión y es bueno porque estás concentrado. Trato de que todos se unan, pero es difícil porque tienen muchos intereses, a mí me molesta cuando los intereses no son futbolísticos sino personales. Eso no me cuadra.

- ¿Y si se unen para romper el contrato con Goltv?

-Este es el país del tumbe, tumbar contratos, tumbar presidentes. Si es un contrato y no te están pagando como se debe, reúnete con las personas, lleguen a acuerdos. Si no llegan a un acuerdo, tomar decisiones, pero no, lo primero es armemos una carta, firmemos, tumbemos el contrato, yo no estoy de acuerdo con esas cosas y por más que políticamente pudiera parecer correcto, a mí me gusta respetar contratos. Ecuador, nosotros como fútbol, tenemos que demostrar que si firmamos algo hay que cumplirlo y si es que hay problema en el contrato, solucionarlo de manera privada.

Carapaz correrá en la Vuelta Ciclista a Ecuador tras críticas Leer más

- ¿LigaPro pudo hacer algo más para ayudar a los clubes económicamente?

-Nosotros siempre podemos hacer más. Creemos que tenemos que tomar un camino y analizar lo que está pasando con los derechos de TV. Pero Goltv, que en estos cuatro años en el Ecuador ha invertido casi 100 millones de dólares, y los tres primeros años estuvo al día, se merece que escuchemos y conversemos. Si dicen que no pueden, ahí buscaremos opciones.

- Fue muy señalado por la deuda arbitral. ¿Cómo solucionó aquello?

-Conversando, trabajando y ahora hay que seguirles pagando, y no es una cosa menor. Seguimos en esa línea, esperamos terminar y recoger la mayor parte del dinero para cumplirles. Ellos necesitaban cobrar, tenían sus justificativos, de eso no hay duda. Y nosotros, simplemente, no concordábamos en las formas.

- ¿Habrá una reforma en los sueldos del arbitraje?

-Lo decidirán en el congreso los clubes, nosotros no hemos entrado en eso.

-El tema de Carlos Orbe y lo que supuestamente dijo. ¿Cómo lo tomó?

-Uff (suspira). Tengo entendido que se subsanó el lío. Yo no conversé con él, trato de hablar lo menos posible con ellos, solo por el tema económico. El árbitro, al final del día, es un ser humano dice que no lo dijo, supongamos que lo dijo, supongamos, entendamos que está en un partido donde le gritan, lo joden, quizás no lo quiso hacer, tampoco está bien si lo hizo, pero bueno busquemos la forma de que todos nos llevemos bien.

Ante Colombia "será el partido de nuestras vidas", dice ecuatoriano Arboleda Leer más

- Se señaló a la autogestión de LigaPro por esta deuda.

-Pero lo hicimos. Nosotros pagamos un abono fuerte al arbitraje. Un pago de 200 mil dólares con gestión propia y con ayuda de nuestro sponsor principal, Betcris.

- ¿Cómo toma los comentarios negativos, como cuando hablan con sarcasmo de la 'Ligatop'?

-Es normal, porque la gente en Ecuador critica todo, es un deporte. Pero como esto es fútbol nosotros tenemos que competir y nosotros competimos con otros países, no internamente sino internacionalmente. Y sé cómo está Ecuador y nosotros estamos muy bien, comparado con el resto, ni hablar. Que nos falta mejorar, uff, muchísimo, pero no nos comparen con otras ligas en Sudamérica, que no hay comparación.

- Olmedo compite con 12 jugadores y está endeudado. ¿Error del control económico de LigaPro?

-Al contrario, es un acierto del control económico. Si usted ve hoy a Olmedo con un suplente, no le gusta, pero en enero no sabía si Olmedo iba a poder contratar 20 jugadores y tampoco lo puedo descalificar. Tienes que competir, cuando presentas la información y nos damos cuenta de que no tienes para 20 jugadores, sino 12. Ahí está siendo efectivo. Poco a poco se van filtrando los clubes que pueden estar en Primera Categoría y los que no. Que estéticamente no está bien, bueno, ese es el trabajo que me toca hoy y cuando vengan otros presidentes se encontrarán un trabajo hecho.

El presidente de la LigaPro estará al frente de la institución hasta finales del 2022. Juan Faustos / Expreso

Jefferson Pérez: “Dirigentes, no cometan los errores de hace 25 años” Leer más

- ¿Nuestro torneo da para 16 clubes?

-Para mí, sí. El fútbol ecuatoriano es extremadamente bueno, competitivo, simplemente los clubes se malacostumbraron a botar plata y hoy con control económico la invierten mejor.

- ¿La pandemia frenó el crecimiento de Ligapro?

-Claramente, nos atrasamos bastante porque estábamos en casa, murió gente, no hubo dinero. Nos golpeó bastante a la industria del fútbol, pero ahí vamos saliendo.

- ¿Cómo está económicamente Ligapro?

-Bien. No podemos decir que estamos como quisiéramos, pero estamos estables. La gente quisiera escuchar que estamos mal porque el resto del país está mal. Pero no puedo decir que nuestra administración está mal, al contrario, nosotros no tenemos un dólar de deuda. Mañana viene un presidente nuevo a LigaPro, le entrego la llave y no está endeudado. No hay déficit, y eso sirve para que estén tranquilos que la administración deje la rueda girando.

El Challenger de Guayaquil presenta cartel Leer más

- ¿Hasta cuándo estará en la silla presidencia de LigaPro?

-Hasta el próximo año, a finales del 2022.

Miguel Ángel Loor ratifica que el contrato de LigaPro con Goltv es por seis años más. Juan Faustos / Expreso

- ¿Volverá a ser candidato?

-Podría. Todavía no lo sé, es algo que me han preguntado muchos clubes incluso. No lo sé. El fútbol ecuatoriano tiene problemas de control personal interno, las personas no se quieren controlar. Yo lucho con eso todas las semanas, todos los días. No es normal que todas las semanas haya problemas entre dirigentes, es algo raro, sin juzgar quién tiene la razón. Simplemente no es normal. Entonces, no sé si tenga ganas de continuar. Tengo hijos chiquitos y me estoy perdiendo la infancia de mis hijos por el fútbol, que me gusta, pero no sé si lo vale. Al final, nunca se es valorado. La paga, la plata, buen sueldo o no, no sirve como cuidar a tus hijos. Aquí es palo tras palo.

Carapaz correrá en la Vuelta Ciclista a Ecuador tras críticas Leer más

- ¿Cómo lo maneja su familia?

-Bien, ellos están alejados del futbol. Mi esposa no ve noticias de fútbol y yo cuando trato de estar en la casa, no puedo estar de lleno porque el fútbol no es de lunes a viernes de 8 a 6, es de lunes a domingo las 24 horas. Le pudiera mostrar en mi teléfono las horas en las que me escriben dirigentes a contarme sus problemas, y los míos, mis problemas (ríe) ¿cuándo los resuelvo?

- ¿Cómo se siente a cargo de la Ligapro?

-Bien con energías, a veces cansan ciertas cosas, pero somos jóvenes. Me renuevo y sigo.

- ¿Cómo se renueva Miguel Ángel Loor?

-A mí me gustan los problemas (ríe), estar ahí, acá estoy vivo, peleo, lucho, siempre con respeto, pero lo hago así. Creo que tengo energías todavía.

- ¿Volvería a estar frente a un club?

-No hay nada más lindo que estar en un club, no se imagina lo que le diría a los dirigentes si representara a un club (ríe), pero no puedo estoy acá y tengo que cuidar a todos. Estar en un club es muy sacrificado, los dirigentes se matan en los clubes, el periodismo no los valora. Estar al frente del club es divertido, trabajar, gestionar, construir. Acá /en LigaPro) son problemas todos los días.