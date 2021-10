El 2021 es tan especial para Jefferson Pérez Quezada como lo fue 1996, cuando le dio al país su primera medalla olímpica en los 20 kilómetros marcha. Los Juegos de Tokio fueron un antes y un después y él lo sabe. En redes sociales, el andarín cuencano no se guardó nada y vivió intensamente las preseas ganadas por Richard Carapaz, Neisi Dajomes y Tamara Salazar.

Acepta que rio y lloró, pero también reflexionó, en un momento de introspección, sobre las quejas de algunos deportistas, algo que dejó claro los errores que no se deben repetir durante los procesos para llegar a la excelencia.

- Se lo vio llorar en redes sociales por las preseas de Tokio, una faceta suya desconocida por los ecuatorianos.

Sí. Cuando veo a personas que no han sido deportistas olímpicos llorar de emoción por ver ganar medallas a sus compatriotas eso causa; los vi gritar y poner en sus perfiles de redes sociales las fotos de los deportistas... ¿se imaginan en mi caso?, yo que estuve del otro lado. Si alguien que no ha vivido eso se emociona tanto, ¿se imaginan lo que me pasaba? Doy gracias a la vida por haber estado en los dos lados, el que daba la alegría y ahora el que recibe el esfuerzo de ellos. Uno disfruta más del lado del fanático. No estoy desmereciendo ganar, pero estar del lado del hincha es hermoso, he llorado y disfrutado ver la entrega de ellos. Han pasado 25 años y de pronto aparecen tus hermanos olímpicos y la emoción es espectacular.

- ¿Qué fue lo que más lo quebró?

El primer impacto fue la medalla de Richard Carapaz, eso fue increíble, porque conozco su historia; además, lo larga que fue la competencia. Yo la transmití varias horas. Además, lo de Alfredo Campo fue sublime, él la peleó para ganarla y verlo cómo estuvo también me destrozó el corazón. Cuando no subió al podio me dolió, pero así es el deporte.

- ¿En qué momento dijo “al fin llegó la nueva medalla olímpica”?

Con Richard; fue mágico. Ya con Neisi nos cogió en la madrugada y estaba haciendo un ‘en vivo’ en redes sociales... me di cuenta de que no sabía muchas cosas de otros deportes. Por ejemplo, no entendía bien lo de los intentos, pero igual estaba festejando. Julio Idrovo fue quien me dijo: “Jeff, ya ganó”, y fue un momento de oro.

- ¿Imaginó vivirlo así, intensamente?

Yo estaba esperando este momento desde Río 2016, pensé que íbamos a tener medallas, estaba seguro, pero lo bueno es que en Tokio lo logramos, porque nos lo merecemos.

- ¿Qué les recomienda ahora, especialmente a los medallistas?

Tuve la suerte de poder hablar con ellos, les dije las cosas que están pasando y las que van a pasar, debido a que yo recorrí ese sendero, las cosas lindas y las tristes. Me gustaría hacer un llamado a la ciudadanía para que no volvamos a cometer los errores de hace 25 años. Fallas por parte de los deportistas, yo no sabía lo que era tener una medalla olímpica; fallas por parte de la prensa, que a veces llegaban a mitad del entrenamiento y querían que los atendiera y no era así.

También errores por parte de los dirigentes, a veces ellos creen que una medalla olímpica es lo mismo que tener una ganada en el barrio; otros cometen errores como hacerte dormir en el piso de los aeropuertos, o mandarte de viaje de 13 a 15 horas en carro. Por favor, no cometan los errores de hace 25 años.

- ¿Algún mal recuerdo en particular?

Siendo medallista, una vez un dirigente llevó a la hija y me quedé sin cama, y ella ocupó la mía. Me mandaron a dormir donde las mujeres y lo hice en el suelo, porque no había donde dormir, o como cuando un presidente de Ecuador dijo que no iba a apoyar... Hay que tener en cuenta que los medallistas son olímpicos, pero sobre todo son seres humanos. Por ejemplo, si Richard (Carapaz) un día sale a tomarse un helado con su madre, hay que respetar el tiempo y el espacio de ellos. Primero es el ciudadano, y luego el deportista. Los ciudadanos deben entender que no es de acusar, enjuiciar y condenar cuando el deportista comete un error. Por ejemplo, a los cuencanos y a la gente de Tulcán le gusta pegarse unos tragos, a mí no me gustaba, pero es normal que se tomen un traguito. Si algún día Richard se pega unos de esos y sale, la gente va a darle con todo. Los olímpicos somos seres humanos, cometemos errores y nos hemos ganado el derecho de cometerlos, y cuando pase eso la ciudadanía debe actuar como los buenos padres y decirles qué se debe corregir y no darle con todo, hay que llamarle la atención de buena manera.

LA FICHA

Jefferson Pérez Quezada

Fecha nac.: 01/07/1974 (47 años) Trayectoria: campeón olímpico de marcha (20 km) en Atlanta 1996 y plata en Pekín 2008, además monarca mundial en París 2003, Helsinki 2005 y Osaka 2007. Funciones: Luego de su retiro de la actividad deportiva se dedicó a administrar sus empresas y a la política. Fue candidato a la alcaldía de Cuenca en 2019.