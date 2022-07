El ecuatoriano Michael Morales disputó la noche del sábado 30 su segundo combate oficial en la compañía más importante de artes marciales mixtas durante una de las preliminares del UFC277, en el que venció al estadounidense Adam Fuggit.

Morales fue más sólido que su contrincante debutante durante el primer asalto, generando altas expectativas entre sus seguidores durante el primer round que le permitió sentirse más cómodo y confiado en los siguientes, convirtiéndose en el vencedor en el tercer round por nocaut.

"Ecuador y México aquí estamos para representarlos. Arrecho", dijo Morales luego de su victoria, mientras que los comentaristas dedicaron unas palabras a la familia del orense. "A la mamá de Michael Morales, usted señora tenía la razón, parió un macho muy arrecho".

"Siempre trato de superarme, nunca he peleado con rivales fáciles, desde pequeño me gustaron los retos, mi familia me enseñó eso siempre. Pude haber dado más, pero ganamos... Ecuador es arrecho hijueput*"

El ecuatoriano mostró un rendimiento impecable, manteniendo siempre la distancia respecto a su rival y controlando el ritmo de la pelea. Durante el primer asalto, el ecuatoriano supo defender un derribo de Fuggit y advirtió a su rival con su jab de izquierda.

Ya en el tercer y último round, Morales evitó que la decisión vaya hasta las papeletas de los jueces y buscó el golpe ganador. Después de hacer tambalear a Fuggit, se lanzó de inmediato a la finalización vía KO, hasta que detuvieron el combate.

Con esto, Morales suma su segunda victoria en UFC y se mantiene invicto en la división de los peso wélter.

Aunque el atleta de Oregon fue debutante, llegó a la pelea con una racha de 4 victorias consecutivas, la última la ganó por nocaut técnico.

Cabe destacar que en la cartelera estelar también peleó su excompañero de equipo, Brandon Moreno, mientras que la pelea principal será por el campeonato de título de peso gallo que será entre Amanda Nunes y Julianna Peña.