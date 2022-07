Cuando tenía 11 años, a Juan Carlos Izquierdo le tocó dejar Ecuador. La muerte de su padre lo empujó a viajar a España para vivir con su madre, quien llevaba ya un tiempo radicada en Europa.

Pese a que no ha regresado a su tierra natal desde ese entonces, confiesa que es “cien por ciento ecuatoriano”.

Ecuatoriano Luciano Tapia, primero en el Challenge Mundial de BMX Leer más

Aunque el actual campeón mundial de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF, por sus siglas en inglés) representó a España en el torneo de Emiratos Árabes Unidos, deja claro que “Ecuador es mi origen, mi familia”.

Su vínculo con esta disciplina deportiva se dio tras decidir dejar el judo, donde se formó y llegó a competir incluso en el alto rendimiento. Hoy sueña con llegar a las grandes ligas.

“Hubo lesiones (en judo), un poco de frustración y empecé a coquetear con otros deportes como el jiu-jitsu brasileño. Ahora veo que las artes marciales mixtas eran mi sitio”, cuenta a EXPRESO.

Aunque su familia pensó que era un berrinche, ahora que Juanca Carlos tuvo su primer combate como profesional, y que saldó con una victoria por sumisión, tienen claro que puede llegar muy lejos.

El deportista destaca por su dominio en sumisión. Cortesía

Actualmente, forma parte del Kiofu Team con el que se consagró como campeón de España, mientras que es entrenado por David Balarezo.

“Bala (Balarezo) ha sido muy importante en mi carrera, define las estrategias. En boxeo, mi entrenador es Gabriel Campillo, quien fue campeón mundial”, detalla el ecuatoriano de nacimiento, quien tiene una rutina de entrenamiento de cuatro a seis horas diarias, mientras que en lo laboral se desempeña como responsable de la oficina técnica de un parque temático en Madrid.

Gerlon Congo: “Esperamos que el apoyo del gobierno a los deportistas continúe” Leer más

Sobre su estilo de pelear, manifestó que suele frustrar al rival. “Me ven pequeño y creen que no tengo alcance, que no pego, pero mis manos pesan, tengo mucha confianza en mis manos. Mi estilo es esquivar, pegar y finalizar. En el debut profesional le gané a un chico brasileño que salió con todo a querer meterme una rodilla en la cabeza. Hasta que fuimos al suelo y obtuve sumisión por guillotina”, acota el Chapo, apelativo que recibió “por ser chaparrito”.

Los planes de Izquierdo están trazados. Tiene previsto tener su siguiente combate profesional en septiembre, en el que espera sea otro paso en busca de llegar a las grandes ligas como Bellator o UFC. Sobre sus deseos de volver al Ecuador están latentes, quisiera en un futuro poder tener una pelea en el país; valora lo hecho por Chito Vera.

“Nos ha abierto un camino muy grande a los ecuatorianos para que se den cuenta de que hay talento. Es una persona con una gran ambición, me encanta su forma de pelear”, sentenció.

NOVEDADES TRICOLORES

Morales en el UFC 277

El peleador machaleño Michael Morales enfrentará este sábado 30 de julio a Adam Fuggit en el UFC 277, su segundo combate oficial dentro de la empresa más importante de MMA.

Dana White’s Contender

Andrés Luna Martinetti, otro tricolor que pugna por entrar a la UFC, perdió su pelea ante el brasileño Alessandro Costa, en el primer episodio del programa para aspirantes UFC.