Messi llamó al árbitro de Argentina vs Países Bajos en el Mundial, ¿qué le dijo?

En un enfrentamiento crucial de los cuartos de final del pasado Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi expresó su descontento hacia el árbitro Mateu Lahoz, provocando una controversia en el mundo del fútbol.

Messi fue contundente al afirmar: "La FIFA no puede designar a un árbitro de este calibre para partidos de esta magnitud". Este comentario surgió después del partido entre Argentina y Países Bajos, en el que Lahoz ofició como árbitro principal.

La tensión entre Messi y el colegiado no se limitó a sus palabras. Durante el partido, Messi también tuvo un enfrentamiento verbal con el entrenador Louis Van Gaal y el jugador Wout Weghorst, apodándolo despectivamente como "Bobo". A pesar de la tensión en el campo, Argentina finalmente ganó el partido en una tanda de penales.

Posteriormente, Mateu Lahoz reveló un sorprendente giro en la historia. Messi se disculpó personalmente con el árbitro por las palabras duras que le había dirigido durante el partido de la albiceleste. Esta inusual muestra de arrepentimiento sorprendió a muchos, y Lahoz compartió la experiencia en su nuevo rol como comentarista.

"Leo Messi me llamó después del partido de Holanda en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me dirigió durante el partido. Era un Messi diferente en ese partido”, comentó.

Es importante destacar que Mateu Lahoz anunció su retiro del arbitraje profesional al final de la temporada 2022/2023. Durante su carrera, se cruzó en varias ocasiones con Lionel Messi, especialmente cuando el futbolista argentino jugaba para el Barcelona en La Liga española, lo que añadió un elemento adicional de interés y tensión a sus encuentros en el campo de juego.

