Barcelona: Allen Obando una historia de fútbol y superación

Allen Obando es la esperanza de gol de Barcelona y de Ecuador. Está en el equipo principal amarillo desde cuando tenía 10 años; a los 16 debutó y a los 17 anotó su primer gol y dio una asistencia. Eso sin contar que está para jugar el Mundial Sub-17 en Indonesia.

Carlos Obando, padre de Allen, es abogado de profesión y futbolero de pasión; mientras que Monserrat, su madre, también lleva este deporte en las venas. Juntos le cuentan a EXPRESO la historia de vida de un chico que apunta para crack.

Lo primero que dice Carlos es que su hijo no nació en Esmeraldas, sino que llegó a la Provincia Verde cuando tenía dos años. “Vivimos un tiempo en Quito que fue donde nació Allen”, de ahí que bien se puede decir que el crack de Barcelona es un quiteño más.

Carlos y Monserrat recuerdan que el fútbol entró en sus vidas cuando vivían en el barrio La Victoria, a la entrada de Esmeraldas. Ahí Allen comenzó a jugar desde los cinco años en una cancha de tierra y piedra. Militaba en el equipo Tolita Sport y, paradójicamente, siempre le hacía goles al Barcelona de Esmeraldas.

Inicios. Cuando tenía 10 años, Allen ya era un ‘todoterreno’, siempre le gustó ser colaborador. En la foto, llevando la hielera. Cortesía

El papá cuenta que Carlos Alfaro Moreno comenzó a ir a Esmeraldas, y cuando el ahora presidente estaba en las gradas, Allen parecía que se inspiraba y les anotaba goles al Ídolo.

Un día el ‘jefe de familia’ llevó al pequeño a probarse a Independiente del Valle. Ahí Allen jugó de delantero, pero no le fue bien. Don Obando explica qué pasó aquella vez: “Allen tenía nueve años y lo llevé a probarse. En Borbón lo aprobaron como volante; sin embargo, en Sangolquí lo colocaron de delantero, ahí se cansó, le cogió la altura y la gente de Independiente me lo rechazó”.

Al poco tiempo de ese episodio, Barcelona le pidió a Carlos que les ‘preste’ al jugador para que los refuerce en un torneo en Santo Domingo de los Tsáchilas y ahí comenzó todo. El equipo quedó campeón y fueron a jugar un Mundialito en Guayaquil del que se llevaron el título con gol de Allen.

Ante tal demostración, Alfaro Moreno habló con la familia, porque lo quería oficialmente en Barcelona. Allen tenía apenas 10 años.

Carlos Alfaro Moreno y Allen Obando en los inicios. Cortesía

“En esos tiempos tenía que andar con la cédula de él, nadie creía que tenía esa edad, debido a que era grandote”, aclara el padre.

La madre del crack recuerda que cuando les dijeron que debía mudarse a Guayaquil tuvieron sus dudas, pero Allen estaba decidido. Monserrat se mostró más dispuesta, pero Carlos tardó en dar el ‘sí’ definitivo.

“Alfaro Moreno nos dijo que le iban a dar casa, estudio y entrenamiento. Nos dio dos posibilidades: entrenar en Esmeraldas o ir a Guayaquil a vivir, y Allen nos dijo que se quería venir con el primo Elkin, un año más grande que él”, cuenta Carlos, quien confiesa que cuando ya estaba en Guayaquil le timbraba el celular a cada rato y visitaban cada 15 días al Negrito o Figurita, como lo llama de cariño.

Allen Obando anotó su primer gol con el club amarillo en el anterior partido contra Deportivo Cuenca. API

Los Obando no ocultan que son hinchas de Barcelona. Y hablan abiertamente con alegría sobre los dos partidos que han marcado su vida.

El primero, cuando Allen debutó ante Mushuc Runa en 2022 y ‘se comió’ un penal. “Cuando falló estaba tranquilo, porque sé la fortaleza mental que tiene. Él vive la vida de una manera tan tranquila, no se emociona, es como si todo estuviera escrito para él”, dice la madre. Ya en el otro cotejo memorable, el domingo pasado, ante Deportivo Cuenca, el jugador juvenil se sacó la sal y marcó en la victoria amarilla 2-1.

Para el último partido, ni Carlos ni Monserrat sabían que su hijo iba a jugar ante el Cuenquita. Es más, no sabían que iba a estar convocado, pero el hermano de Allen, Carlos, quien vive en Riobamba, ya había soñado que le marcaba al elenco contrario.

“Cuando hizo el gol dije que había pagado el penal que falló. Ojo, que por arriba es letal”, comenta su papá.

Los Obando destacan que el festejo del gol fue súper tranquilo, algo que no les sorprende. “Puedo decir que es muy frío, muy tranquilo. Cuando falló el gol en el 2022 me dijo que no se lo comió, sino que el arquero se lo tapó. Y cuando hizo el gol, me dijo que era algo fácil. Es demasiado sereno, es frío para definir”, expresa Obando padre.

“Miró al cielo porque le dedicó el gol a su abuela paterna, Mariana, quien falleció hace años”, añade Obando, quien enfatiza que a ellos les gusta mucho el fútbol, pero que para los estudios son “cosa seria”. Prueba de ello fue que Allen este año se gradúa. Ya juró la bandera.

El jugador tiene 17 años y su futuro solo Dios lo sabe. Se vienen más partidos en los que tendrá minutos. Y también el Mundial de Indonesia, que siempre es una vitrina importante a nivel internacional.

Allen Obando en un equipo de fútbol playa en Esmeraldas. Cortesía

Carlos revela que a su hijo le encanta jugar con la Tri Sub-17, elenco en el que están muchos de sus amigos.

“No me esperaba el gol con Barcelona. Es una bendición poder marcar. Me he sentido muy apoyado por mis compañeros y el cuerpo técnico. Estoy muy feliz por lo que está pasando”, declaró Allen acerca de su anotación en la fecha pasada. Su vida de esfuerzo y dedicación bien podría ser el argumento de una serie de televisión.

