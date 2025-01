Mercado de fichajes LigaPro: ¿Cuándo se cierra la ventana de transferencias?

En las semanas previas al comienzo de la temporada 2025, los 16 equipos del campeonato ecuatoriano de fútbol, conocido como LigaPro, buscan reforzarse para cumplir sus objetivos deportivos en el año.

Por eso, conocer las fechas de apertura y cierre del mercado de transferencia será clave para que los directivos e intermediarios FIFA puedan negociar ya sea el traspaso (venta) o alguna cesión (préstamo) de los futbolistas.

La primera ventana de transferencias acabará el 26 de marzo. Es decir, los clubes ecuatorianos tendrán más de un mes posterior al inicio de la LigaPro 2025 para seguir reclutando a jugadores. El torneo tiene previsto iniciar el 14 de febrero.

La segunda ventana de transferencias en Ecuador tendrá fecha del 3 al 30 de junio. Esta ventana, con un menor tiempo de duración, sirve para hacer correcciones a mitad de temporada.

​Estas serán las tres primeras fechas de la LigaPro 2025:

Fecha 1: Manta FC vs. Barcelona SC, Emelec vs. Universidad Católica, Libertad vs. Independiente del Valle, Liga de Quito vs. Vinotinto, Aucas vs. Técnico Universitario, Mushuc Runa vs. Delfín, Macará vs. Orense, El Nacional vs. Deportivo Cuenca.

Fecha 2: Delfín vs. Emelec, Independiente del Valle vs. Liga de Quito, Deportivo Cuenca vs. Aucas, Universidad Católica vs. El Nacional, Vinotinto vs. Macará, Barcelona SC vs. Mushuc Runa, Orense vs. Manta FC, Técnico Universitario vs. Libertad.

Fecha 3: Libertad vs. Barcelona SC, Independiente del Valle vs. Universidad Católica, Aucas vs. Vinotinto, El Nacional vs. Técnico Universitario, Emelec vs. Macará, Manta FC vs. Delfín, Liga de Quito vs. Orense, Mushuc Runa vs. Deportivo Cuenca.

