Barcelona SC: Joaquín Valiente enfrenta el desafío de superar el legado de Kitu Díaz

Barcelona rompió con una tradición que llevaba 15 años sin alterarse: contratar a futbolistas extranjeros de corta edad. El encargado de desafiar esta norma no escrita es Joaquín Valiente, mediocampista uruguayo de 23 años, proveniente de Defensor Sporting de Montevideo.

La última vez que el club guayaquileño fichó a un jugador extranjero tan joven fue en 2010, cuando incorporó al argentino Ricardo Noir, también con 23 años.

Una fuerte misión

Valiente llega con una misión tan desafiante como ambiciosa: ocupar el lugar que dejó Damián Díaz, un referente histórico del club. El charrúa no solo busca ser el generador de juego del Ídolo, sino también ganarse el corazón de una afición exigente.

Es la primera vez que sale de Uruguay y sabe la responsabilidad que tiene como nuevo volante de armado. Dice que está listo para jugar donde el entrenador, Segundo Castillo, lo ponga.

“Fui claro y dije que voy a aportar donde me toque. Tengo un perfil de creatividad y asociación. La decisión la tomará el cuerpo técnico y estamos a las órdenes para lo que sea”, dijo el charrúa que en la ofensiva tiene a un conocido, Octavio Rivero, con quien compartió en Defensor.

Un Valiente de 23 años

Se está adaptando

El tema de jugar en la sierra le genera un poco de temor, pero dice que ya ha comenzado a manejarlo. “Los compañeros me han comentado sobre la altura. Es un clima distinto al de Manta, pero nos estamos preparados para jugar con la misma dinámica en esos partidos y poder rendir”, dijo.

Valiente no ha escondido nada sobre su aclimatación. “Han sido días duros de pretemporada, me está costando un poco la adaptación. Ha sido un cambio radical, el clima de Ecuador no es el mismo que el de Uruguay. A pesar de no sentirme al 100%, lo que me mantiene positivo es el apoyo de mis compañeros, que me hacen sentir en casa”, contó.

Sobre la cantidad de aficionados que se hacen presentes en el hotel y donde entrenan en Manta, comentó que “Barcelona es una linda presión, siempre te demanda ser campeón. Este es un camino corto, pero vamos paso a paso para lograr el objetivo”.

Y el tema de jugar la Copa Libertadores lo tiene emocionado. “Nosotros tenemos que entrar a la fase de grupos, pensamos en objetivos cortos como grupo y dar lo mejor”.

Valiente actuó en 40 partidos con Defensor Sporting la temporada anterior en lo que marcó 2 goles y registró 10 asistencias.

