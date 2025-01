LigaPro 2025: Fichajes caros y las valoraciones más altas del mercado en Ecuador

Inversión en busca de competitividad en la LigaPro. Al igual que todos los años, en la previa del inicio del torneo se presentan nombres que resaltan entre los fichajes de los equipos, sean por su extensa trayectoria como con los casos de Felipe Caicedo y Ángel Mena, o por el alto costo en que están valorados en el mercado futbolístico como Álex Arce y Kendry Páez.

Lea también: Calendario LigaPro 2025: Así se jugará de la fecha 1 de la Serie A

Liga de Quito: Alejandro Cabeza será albo en la temporada 2025 Leer más

Si bien la llegada de Caicedo a Barcelona lo ha convertido en una de las figuras más trascendentales mediáticamente por su recorrido europeo, su inactividad profesional desde 2023 ha repercutido para disminuir su valor de mercado.

El delantero está tasado sobre los 100 mil dólares, según Transfermarkt, la plataforma especializada en estadísticas del balompié mundial.

El volante uruguayo Joaquín Valiente ha significado para el conjunto amarillo el fichaje con una máxima cifra en cuanto a la valoración personal. Asimismo, el extremo Janner Corozo y el defensa Álex Rangel son los más caros dentro de la plantilla.

Felipe Caicedo es el refuerzo estrella para la delantera de Barcelona SC. Internet

Mena sí cumple los dos aspectos. Su incorporación a Orense trascendió por su regreso a la LigaPro, además con una cotización de 300 mil dólares que lo pone por encima de todos en el cuadro machaleño.

El paraguayo Álex Arce es el más caro de Liga de Quito

Liga de Quito, vigente campeón ecuatoriano, por el momento no ha roto el mercado, sin embargo la presencia del goleador de la última campaña Álex Arce lidera la nómina alba con un evalúo superior a los 5 millones de dólares. El futuro del paraguayo no se ha definido y pese al interés de clubes del extranjero, todavía no ha llegado una oferta formal.

Lea también: Serie C en Ecuador: Clubes insisten a FEF que considere la propuesta en el congreso

Con Páez aún dentro de su plantel, Independiente del Valle cuenta con el jugador ecuatoriano mejor evaluado, de acuerdo Transfermarkt.

Álex Arce culminó como goleador con Liga de Quito en la temporada 2024 Karina Defaz

La compra millonaria de Chelsea en 2023 trajo consigo un incremento de las cifras del mediocampista que el 4 de mayo cumplirá 18 años de edad y podrá ser cedido a un equipo de Europa.

Kendry Páez y Keny Arroyo los mejores valorados de IDV en la LigaPro

Atrás de Kendry está el atacante Keny Arroyo, quien fue la revelación de los rayados la anterior temporada. Sus 4 millones de dólares lo ubican como el segundo más caro con la camiseta de los rayados.

Kendry Páez con 17 años, hace noticia en Europa. Cortesía

Otros clubes tienen futbolistas con números inferiores al millón de dólares. Aún así, la mención especial es para Emelec, que aunque está imposibilitado de contratar por demandas en FIFA, dentro de su plantilla tiene al defensor Luis Fernando León con un valor de mercado que supera al millón de dólares.

El periodo de contrataciones aún no culmina en el país y la posibilidad de fichar a más figuras es real, pese a que Mena y Felipao toman el mando de los más mediáticos.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!