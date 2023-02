Por el mejor estilo para la Tricolor

El próximo técnico de la selección de Ecuador podría ser argentino. Es que Ricardo Gareca y Sebastián Beccacece son los más opcionados para dirigir a la Tricolor, a pesar de que cada uno utiliza un esquema táctico diferente: 4-5-1 y 3-5-2, respectivamente.

La Tri siempre se ha caracterizado por presentar jugadores físicos y rápidos, que aprovechan las bandas. Pero con la aparición de elementos como Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Jhegson Méndez, Gonzalo Plata, entre otros, quienes destacan por su buen manejo de la pelota, ya no habría limitaciones para variar su alineación. Esto es lo que opina el exseleccionado Paúl Ambrosi.

“Siempre hemos jugado con línea de cuatro en la defensa, pero actualmente tenemos jugadores extraordinarios a los que les gusta ir al ataque, que aportan algo diferente al equipo con buenos pases y elaboración de jugadas en el centro del campo. Probablemente, otra alineación, con línea de tres en defensa, nos pueda beneficiar”, argumentó el otrora lateral izquierdo.

Sin importar cuál sea el futuro estratega tricolor, lo importante es dejarlo trabajar. “Si un técnico se da cuenta de que una alineación no le funciona, la cambia. Y estos dos técnicos han demostrado ser inteligentes en este aspecto. Lo importante es que sepan transmitir su idea para que los muchachos la ejecuten”, acotó.

Por su parte, Wilson Carabalí, ex-Emelec, cree que ambos entrenadores tienen material para la selección. Sin embargo, el estilo del Tigre es el más idóneo por su similitud al de Gustavo Alfaro.

Me gustan los dos, pero me inclino por Gareca. Es más equilibrado para jugar, no es que se va al ataque o defiende totalmente

Wilson Carabalí