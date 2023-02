La incógnita por revelar el nuevo seleccionador de la Tri se mantiene. Días atrás, el presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, mencionó que su organismo ya estructuró el perfil del nuevo técnico y afirmó que tiene en carpeta a los argentinos Ricardo Gareca y Sebastián Beccacece, que serían los principales candidatos.

Sin embargo, la traba económica por fichar al Tigre da el puntapié para que el nombre de Beccacece suene con más fuerza. Ante este panorama, EXPRESO conversó con expertos, quienes mostraron criterios divididos, al consultarles si consideran o no un acierto fichar al rosarino de 42 años.

“La selección necesita un técnico de experiencia y recorrido”, afirmó Ermen Benítez. La Pantera, como también es apodado, sostuvo que la diferencia entre Beccacece y Gustavo Alfaro es que este último dirigió “clubes bravos”.

“Es cierto que Alfaro tampoco tenía experiencia en selecciones cuando vino, pero dirigió muchos clubes de prestigio como Boca, uno de los mejores de Sudamérica y supo manejar la presión”. “Esperemos que (si Beccacece llega) no venga a inventar, porque el daño lo vamos a sufrir todos los ecuatorianos”, dijo el exgoleador tricolor.

Es un técnico que copia el modelo de Bielsa y de Sampaoli. Los que están pensando en traerlos son noveleros Carlos Sevilla, técnico ecuatoriano

Carlos Sevilla, entrenador nacional, concuerda con este criterio. “No es el técnico que necesita la selección. No tiene experiencia y considero que no puede involucrarse y transferir la filosofía que tiene este proyecto”, argumentó sobre el exentrenador de Defensa y Justicia, Independiente y Racing.

“Es un técnico que copia el modelo de Bielsa y de Sampaoli y eso serían los méritos, un técnico que copia. Sería dar un paso en falso”, dijo Sevilla, quien tildó de “noveleros” a los que piensan en traerlo.

Por otro lado, hay quienes sostienen que su arribo al Ecuador puede venirle bien porque sabe trabajar con chicos jóvenes, al menos así opina Óscar Bagüí. “Ha hecho un gran trabajo en Defensa y Justicia con los jóvenes. Los ha llevado a jugar de buena manera”.

Bagüí, exjugador de Emelec, reconoce que la experiencia es un factor importante pero que “no garantiza el éxito” en el banquillo de la Tri.

“Hay entrenadores que tienen muchos años y cuando les toca dirigir a un país demuestran un retroceso. A Colombia (por ejemplo) lo dirigió el profe Rueda y no llegó (al Mundial), antes estuvo Queiroz y tampoco. De paso, se gastó dinero”.

“En Brasil, el maestro Tite ganó todos los partidos de eliminatorias y sabemos cómo le fue en el Mundial. Chile tuvo a dos entrenadores (Rueda y Lasarte) y nada. Si hablamos de experiencia miremos a Scaloni en Argentina o al mismo Farías en Aucas. Creo que Beccacece es un entrenador capacitado”, sostuvo el cuatro veces campeón de fútbol ecuatoriano y actual entrenador.

En Defensa y Justicia hizo un gran trabajo con los chicos jóvenes, está capacitado Óscar Bagüí, exjugador de Emelec y entrenador tricolor

Por su parte, el periodista argentino Nicolás Mai, del medio Cadena 3, considera que el estilo de juego ofensivo que practica Beccacece, le da licencia para ser un gran candidato en Ecuador.

“Le gusta tener equipos fuertes para que no lo sorprendan atrás. Beccacece defiende con tres centrales y sus carrileros deben tener buen estado físico porque les pide que suban y bajen, no le gustan los jugadores que no corren y tiran la pelota sin pensar. Incluso, al arquero le exige que salga jugando con un pase”, aseguró.

Por sus características como entrenador, Beccacece caería como ‘anillo al dedo’ a la Tricolor. “Esto siempre depende de cómo caiga a los jugadores, pero puedo decir que sería una buena opción porque tienen jugadores que manejan bien la pelota. Con Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Pervis Estupiñán su idea de juego tendría éxito”.