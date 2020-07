Medios internacionales resaltan el regreso de Kaviedes

La relación de Jaime Iván Kaviedes con el fútbol es inagotable. El último capítulo que protagonizó, convirtiéndose en el nuevo refuerzo del Avecid cuencano, equipo que participa en el campeonato de Segunda Categoría, fue replicado por la agencia EFE, que destaca la decisión tomada por el autor del histórico gol que le dio a Ecuador su primera clasificación a un Mundial (Corea-Japón 2002).

A continuación las partes más importantes de la nota:

El máximo goleador del mundo en la temporada de 1998 con 43 anotaciones, el ecuatoriano Jaime Iván Kaviedes, de 42 años, fue presentado como nuevo refuerzo del Aviced FC .

"Kaviedes firmó y fue presentado como refuerzo de nuestro equipo, además que servirá de ejemplo e inspiración para los jóvenes que nos representarán en el torneo de este año", dijo Fernando Cedillo, presidente del club de Cuenca.

El directivo aseguró que Kaviedes "está a poco de alcanzar el peso ideal, pues ha bajado siete kilos y el propósito es llegar a (reducir) 10, pues viene trabajando físicamente desde hace un mes".

"Es una apuesta importante la que realiza el club en este año de debut en Segunda Categoría. Si bien no tendremos el respaldo del público cuando actuemos de local, en el estadio Serrano Aguilar (debido a la pandemia por el coronavirus), esperamos tener el auspicio de importantes empresas", añadió Cedillo.

SU HISTORIA

En el año 2000 jugó 17 partidos con el Puebla mexicano y convirtió 5 dianas. Ese mismo año recaló en el Real Valladolid español, con el que jugó 23 partidos y anotó en 6 ocasiones, entre ellas una contra el Barcelona con espléndido remate de chilena, en 2001.

En ese mismo año se fue al Oporto portugués, con el que solo jugó un partido, pues regresó a Ecuador porque, según dijo, los médicos le habían comentado que su abuelo se encontraba mal de salud.

Los médicos dijeron que "le quedaban seis meses de vida" a mi abuelo y por ello regresó, pese a que el técnico del Oporto en aquella época, José Mourinho, le insistió en que se quedara.

"No me retiren del fútbol, porque yo no me retiraré nunca de él", dijo recientemente Kaviedes en una entrevista conjunta con algunos exmundialistas ecuatorianos: el portero José Francisco Cevallos y los centrocampistas Álex Aguinaga y Patricio Urrutia.