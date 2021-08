Víctor Hugo Assaf: “Me cerraron muchas puertas, pero jamás dejé de creer en mí”

Víctor Hugo Assaf inició su camino en el crossfit a los 19 años, pero un accidente en moto en 2012 lo obligó a perder la movilidad de su brazo derecho y alejarse, temporalmente, de esta disciplina. Hasta le dijeron que buscase otra cosa para hacer. Peleó por sus sueños, y tras varios años en el deporte, fue a los Crossfit Games como el único abanderado ecuatoriano y terminó cuarto en la competencia. A sus 32 años, habla del poco apoyo que ha recibido en el país, pero que no se detiene de cara a sus objetivos.

- Logró el sueño en los Crossfit Games, ¿cómo lo vivió?

-Tenía mucha ansiedad, nervios. Se te vienen ideas a la cabeza de tu performance. Muchas cosas, pero sobre todo orgullo, satisfacción de haber logrado un sueño, que todavía no siento que fue real. Parece una fantasía. Todo fue tan rápido y a la vez increíble. Aún me cuesta expresar todas las sensaciones que viví.

- ¿Pasó por su cabeza el accidente, la familia, los “no puedes hacer esto de nuevo”?

-Todo lo que pensé que no valía la pena, lo valió en el momento que pisé la arena para competir, porque se volvió real el sueño. Cuántas personas me dijeron que jamás lo lograría, o que me dedique a otra cosa. Luché y me siento orgulloso de demostrar lo contrario.

Víctor ha estado dos meses en Carolina del Norte entrenando para este evento. Cortesía

- En los JJ. OO. hubo reclamos de los atletas por falta de apoyo, ¿con Víctor sucede lo mismo?

-Sí. Neisi, Richard, Angie, Tamara, hemos sido atletas que sin apoyo alguno, por parte de entidades estatales, más bien por la parte privada, o al menos habló por mí, hemos conseguido estar donde estamos. No entiendo por qué las personas encargadas esperan a que alguien tenga un mérito gigante para recién empezar a tomar en cuenta el esfuerzo que he tenido por años como atleta. En los que he buscado (apoyo), me he desilusionado preguntándome por qué en mi país no ayudan; de hecho, he salido de Ecuador algunas veces porque en el país no se daba nada. Yo amo mi país, le tengo pasión, pero para cumplir las cosas que quiero lograr con mi carrera debo hacerlo fuera del país. Me cerraron muchas puertas, y también se abrieron mil más, lo complicado es tener la misma visión, porque pasó mucho. Pero jamás dejé de creer en mí.

Estoy trabajando dando clases (en EE. UU.). Me estoy preparando para los Wheelworld Games en noviembre.

- Lo saludó el presidente de la República, Guillermo Lasso.

-Fue algo que no me esperaba. Me tomó por sorpresa. Yo sé cómo funcionan las cosas, la política. No critico ni me ilusiono. Increíble sentir el apoyo de la máxima autoridad del país y de personas que vienen del mismo grupo. También hablé con Sebastián Palacios (ministro del Deporte), de la parte turística, de la Asamblea, tengo bastante atención de estas personas importantes y quisiera llegar a Ecuador para hablarles de mis proyectos como atleta.

- Llevó la bandera ecuatoriana en la inauguración.

-Fue un tema bastante emocionante, un sentimiento increíble y me hubiera gustado estar con una delegación a mi lado. Ser el abanderado este año fue bastante emotivo, no te miento, se me salieron las lágrimas, caminé sonriendo, con mucho orgullo, con el pecho gigante. Fue increíble.

- La competencia, ¿cómo fue el día a día?

-No se asemeja a ninguna otra competencia ni a otro sentimiento que haya tenido. El 2020 fue un año complicado porque pasamos encerrados por la pandemia, años anteriores a ese pude salir a competir, pero mi actitud no era la correcta.

En este año tiene previsto competir en los Wheelworld Games, exclusivo para deportistas adaptados. Cortesía

- ¿Por qué su actitud no era la correcta?

-Porque me amargaba. Soy muy exigente y pensaba que me podía ir mejor, me enfocaba en lo que había sucedido, pensando mucho por el resultado y no por lo que estaba experimentando e iba a aprender. Con toda la pandemia, las cosas en mi cabeza cambiaron mucho, tuve una recaída fuerte en cuanto a pensamientos, pero no me arrepiento de nada de eso, porque todo eso es lo que me tiene en pie y me llevó a cambiar en cuanto a mi actitud y sentimiento, y en esta competencia fui luz, sonrisa, inspiración para muchos y jamás me opaqué por los resultados.

Estoy lejos, pero el cariño de mi familia nunca me falta. Con mi abuela conversó por WhatsApp. Me siento bendecido.

- ¿Estuvo cerca de involucrarse en disciplinas para estar en Juegos Paralímpicos?

-Claro, me gustaría estar en unas olimpiadas. Tuve acercamientos hace unos años y soy muy bueno con el lanzamiento de jabalina. Tuve un pequeño acercamiento con Yolima Paiz, de Fededi, y le gustó mi perfil, mis antecedentes en atletismo y las últimas palabras de ella fueron que sería bueno que representara al país en los Panamericanos del 2023. Pero hasta ahí llegamos. Sería increíble, pero del dicho al hecho...

- Hoy, luego de cumplir el sueño de estar en este reconocido evento internacional, ¿qué le diría a ese Víctor internado en la clínica peleando por su vida?

-Ten paciencia, que te llegó la bendición más grande de tu vida. 100 % seguro que fue así. Si no me hubiera pasado eso, quizá no estuviera aquí. Lo más probable es que no.

Víctor conversó en exclusiva con EXPRESO desde Estados Unidos. Christian Vinueza / EXPRESO

- Y el mensaje para esas personas que atraviesan o han atravesado situaciones como la suya.

-El mismo mensaje que me repito siempre, el que me dijo mi mamá cuando me vio entrar en la camilla por la clínica en emergencias: levanta la cabeza y sigue adelante, que no habrá nadie quien te pare, solo tú. Te quedes en silla de ruedas, te corten los brazos, lo que sea, la decisión siempre va a depender de ti, no de un doctor, no de un terapeuta, no de tu familia, sino de uno mismo.

- ¿Qué esperamos a la vuelta de Víctor Hugo Assaf al Ecuador?

-Más bien qué espero yo de cómo me reciban (ríe). Aún no está definida la fecha, estoy trabajando y estoy en el proceso de arreglar papeles para tratar de erradicarme acá (Estados Unidos). Eso sí, toda la vida voy a representar a Ecuador.