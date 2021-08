El éxito en Tokio es escrito por los atletas

Ecuador escribe en los Juegos Olímpicos de Tokio sus páginas más gloriosas en su historia. Hasta ahora la delegación se baña con el oro de Richard Carapaz y Neisi Dajomes, además de la plata de Tamara Salazar y los dos diplomas olímpicos de Alfredo Campo y Angie Palacios.

Una participación inédita de Ecuador que nos ha mostrado cómo aparecen personas, que no han hecho mucho o nada por el deporte, para acreditarse cierto porcentaje de este histórico éxito olímpico.

Pero si este paso por Tokio ha sido apoteósico, es gracias al esfuerzo de cada uno de los deportistas, no de sus federaciones, dirigentes o entes gubernamentales. Así lo consideran tres deportistas que han representado a Ecuador en Juegos Olímpicos, Sudamericanos y mundiales.

Fátima Navarro, una formadora y en su tiempo representante de atletismo, no se guardó nada contra el sistema y fue contundente al acreditar a los deportistas como los principales responsables de lo que sucede en Japón.

Espero que esta fiebre no dure solo un mes. No solo hay que apoyar a los que llevan medallas, los otros también necesitan respaldo. Fátima Navarro, entrenadora de atletismo

“Pienso que el hambre deportivo de ellos (deportistas) para que nuestro país salga adelante ha sido inspiración para demostrar que nuestro país es uno deportivo”, empezó explicando.

“Hace falta una política deportiva en el país para que los procesos se cumplan a cabalidad en todos los deportes. No pueden continuar esos procesos aislados. No podemos seguir trabajando con un poquito de agua aquí y acá no me alcanza. Aquí se ayuda cuando el deportista gana medallas internacionales, cuando deberían respaldarlo desde su formación”.

Por último, Navarro hizo una analogía de lo que, para ella, ha sido el rol del dirigente con los atletas, y tomó un ejemplo con una deportista.

“El caso de Maribel Caicedo (atleta de 23 años), cuando fue campeona mundial todo el mundo se subió a su camioneta, luego ella tenía necesidades de aplicar un proceso de alto rendimiento y le dieron la espalda. Ella está hoy en EE.UU. becada por una universidad, pero no tiene apoyo del Ministerio. Lamentablemente ellos solo piensan que los deportistas son objetos que lo meten a un cajero y tienen que salir las medallas y no es así”, cerró.

Seledina Nieves, ganadora de un diploma olímpico de halterofilia en Londres 2012, también respalda lo que dice Navarro y asegura que “los resultados se dan en base a los sacrificios y esfuerzos que cada deportista hace, puede haber algún dirigente, pero si como deportista no te empeñas no llegas a ningún lado. Por la dedicación y entrega, hoy se ven reflejados los resultados en estos JJ.OO.”, empezó explicando.

No tengo palabras para expresar la alegría que tengo porque adoro este deporte (halterofilia). Ellas merecen lo que están viviendo. Seledina Nieves, deportista olímpica

Orgullosa y contenta por lo conseguido en su disciplina por Neisi, Tamara y Angie, Nieves reconoce que lo merecen por los sacrificios que han hecho para estos momentos.

“El sacrificio que dan por el deporte es dejar de lado su familia, la vida social, disfrutar con los amigos, salir. Todo eso queda a un lado cuando es deportista de alto rendimiento. Privarse de muchas cosas, y hoy las compañeras nos han demostrado que los resultados se dan. Si un deportista no tiene una vida ordenada, es casi imposible poder conseguir una medalla”.

Por último, Seledina aplaude a toda la delegación, no solo a los que han obtenido alguna medalla.

“Como dice Pierre de Coubertin (fundador de los JJ.OO. modernos), lo importante no es ganar sino estar allí y de saber que lo ha dejado todo. Es difícil llegar, y eso lo obtiene el deportista que le dedica tiempo, que sabe dónde quiere ir, ese llega. No todo el mundo llega a los Olímpicos. Va lo mejor de lo mejor. Ese también es un premio para los deportistas”.

Franklin Nazareno, primer velocista ecuatoriano en Juegos Olímpicos que debutó en Pekín 2008, asegura que la evolución en el deporte ha ayudado a los atletas a mejorar sus rendimientos.

“Sin duda el deportista es el principal responsable, pero también hay una clara evolución en el deporte. Fui el primer velocista que logró competir en JJ.OO., y desde allí hemos tenido un representante y un equipo completo. Hay una evolución deportiva indudable y asimismo en otros deportes como en el ciclismo que antes no teníamos representantes”.

Por último, Nazareno enfatiza en que varios deben irse del país para crecer. “En la parte deportiva nos han brindado ayuda para crecer internacionalmente. Algunos están en equipos grandes fuera del país, por el poco interés que hay para apoyarlos”.